Cómo se formaron las misteriosas esferas de hielo de Copahue: «la primera y única vez que veo este fenómeno”

Las extrañas esferas de hielo halladas en la Laguna Melliza Superior, cerca de Copahue, despertaron curiosidad por sus formas casi perfectas. Turistas y fotógrafos se acercan a contemplar el fenómeno. Pero no solo los sorprendió a ellos. Paulo César Fanti, guía de trekking, escalada y rappel con más de 20 años trabajando en la Patagonia, contó acerca de la formación: “Es la primera y única vez en mi vida que veo este fenómeno”.

A pesar de haber vivido y trabajado durante más de 20 años en lugares como Caviahue, El Chaltén y Torres del Paine, el conocedor de la montaña nunca había observado una formación similar.

El hallazgo ocurrió el domingo 14 de junio en la Laguna Melliza Superior, ubicada a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, en el amplio valle que conecta Caviahue con Chile. Según explicó, se trata de una zona con condiciones clave para que se produzca este fenómeno. «Es una zona fría y ventosa», detalló.

Aunque aclaró que no es especialista en la materia, señaló que las esferas podrían haberse formado a partir de un tipo de cristal conocido como hielo frázil. Este aparece cuando el agua se encuentra cerca de su punto de congelación, las temperaturas del aire están por debajo de cero y el viento mantiene el agua en movimiento.

“Estos cristales poco a poco se aglomeran, uniendose y aumentando de tamaño. Su forma final de esfera se da en gran parte por el oleaje que los hace girar y los choques entre ellos van desgastando las puntas y bordes, generando una forma cada vez más redondeada”, explicó.

El proceso, comparó, es similar al que da origen a los «cantos rodados» que se encuentran en los lechos de los ríos, donde el movimiento constante del agua pule las rocas hasta volverlas lisas y redondeadas.

El viento también habría jugado un papel fundamental en la acumulación de las esferas. En esa zona suele soplar desde el oeste, por lo que empuja los bloques de hielo hacia la orilla este de la laguna, precisamente donde fueron encontrados. Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención. Las esferas no estaban flotando sobre el agua, sino atrapadas dentro de una capa de hielo transparente de aproximadamente 20 centímetros de espesor.

Según relató el guía, esto podría explicarse porque la zona donde se acumularon tiene poca profundidad y porque durante la noche previa al hallazgo y la mañana siguiente el viento disminuyó notablemente. Al dejar de moverse el agua, el congelamiento se aceleró y las esferas quedaron inmovilizadas bajo una capa de hielo.

Más allá de la explicación científica, hay algo indiscutible: la majestuosidad de la naturaleza neuquina. «He vivido y trabajado en lugares extraordinarios como Calafate, Chaltén, Torres del Paine y San Martín de los Andes. Pero Caviahue es más que extraordinario, es único. Siempre tiene algo con lo que sorprender, no importa cuánto tiempo lleves viviendo en el pueblo”, concluyó.