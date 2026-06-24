Mató a su amigo por un chiste en un partido de truco en Loncopué y fue condenado a 20 años de prisión

La jueza de garantías Carolina González impuso una pena de 20 años de prisión efectiva a Juan Pablo Cides por el homicidio de su amigo, Franco Ramírez. El brutal crimen ocurrió durante una cena entre conocidos en la madrugada del 1 de junio de 2025 en esta localidad neuquina. Cides ya había sido declarado responsable penal por un jurado popular en abril pasado.

Al momento de dictar la sentencia, la magistrada fundamentó su decisión bajo estrictos preceptos constitucionales. Explicó que tomó la determinación “teniendo en cuenta principios que me impone la Constitución: el del fin resocializador de la pena, el de humanidad, de dignidad, de razonabilidad y un principio del que nadie habla, que es el de realidad y que debe impregnar nuestras normas”.



Un chiste durante el partido de truco que terminó en tragedia

El trágico hecho que conmocionó a la localidad ocurrió el año pasado en una vivienda de Loncopué, en el marco de una reunión social de un grupo de amigos.

Según la acusación fiscal, la madrugada transcurría con normalidad hasta que, mientras jugaban un partido de truco, la víctima le hizo un chiste a Cides. La reacción del agresor fue letal y desmedida:

Se levantó de la mesa y se acercó a Ramírez por detrás.

Ocultando un arma blanca entre sus prendas, lo apuñaló a traición.

Minutos después del ataque, el propio imputado se presentó voluntariamente en la comisaría local y entregó un cuchillo cubierto con sangre humana.



Los argumentos de la jueza para rechazar la prisión perpetua

Durante la audiencia de cesura, la jueza González buscó dar un mensaje de transparencia: “Mi objetivo es explicar de forma clara, honesta y transparente por qué entiendo que la ley, la Constitución y los tratados internacionales hacen que yo tome esta decisión”, sostuvo.

La magistrada fundamentó su rechazo a la pena perpetua basándose en la expectativa de vida real en la región y la edad del condenado:

“Actualmente en nuestro país una pena perpetua es de por vida y la revisa un juez de ejecución en 35 años. Cides dentro de 35 años va a tener 95 años, y la esperanza de vida en Neuquén es de 80,4 años”.

Finalmente, González concluyó con una profunda reflexión sobre el rol de la justicia y los límites del castigo estatal: “El castigo penal debe llegar y aplicarse porque una vida fue destruida y porque la sociedad necesita defenderse y asegurarse que no habrá otras vidas destruidas.

La pena trae un castigo, debe ser seria y firme porque el daño es grande, pero tiene un límite muy claro. Lo que pasó con Franco es intolerable, es dañino, pero nuestro sistema jurídico parte de que una vida quitada no se puede cubrir con otra vida quitada”.