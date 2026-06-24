Con la vuelta de Agustín Loser, Argentina logró su primer triunfo en la VNL 2026

En el inicio del Week 2 de la Liga de Naciones de Voleibol 2026 y con la vuelta del mendocino Agustín Loser, Argentina derrotó a Alemania por 3 a 2, con parciales de 25-21, 18-25, 25-15, 18-25 y 15-13, en su primera victoria de la temporada.

En Gliwice, Polonia, Luciano Vicentín fue el máximo anotador nacional con 19 puntos y este viernes 26 de junio, desde las 11:30 hora argentina jugará contra China.

Argentina empezó en buen nivel y se llevó el primer set con contundencia por 25-21. Sin embargo, en el siguiente Alemania apretó con su saque y logró empatarlo 25-18 para darle paridad al partido.

Más tarde, la Selección creció con el ingreso de Martínez en recepción y dominó el tercero para adelantarse nuevamente en el partido por 25-15.

No obstante, los alemanes mostraron buenos pasajes en el saque y respondieron mejor en ataque en el cuarto set. Así, lo estiraron al tie break en el que el desarrollo comenzó muy parejo.

Después de estar abajo 13-12, bloqueos de Vicentin y Zerba terminaron por darle la victoria a la Selección por 15-13.

Argentina formó con Sánchez (1), Gómez (17), Loser (8), Zerba (11), Palonsky (7), Vicentin (19) y Massimino (L). Luego ingresaron: Armoa, Martínez (7), Giraudo y De Cecco.

El resumen del triunfo de Argentina ante Alemania en la VNL