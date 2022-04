Battaglia pone lo mejor y Boca se juega cosas importantes en Santiago del Estero

La crisis futbolística de Boca no es exclusiva responsabilidad de Sebastián Battaglia. Hace años que el club de la Ribera no tiene identidad porque no se sabe a qué juega, pero así y todo ha logrado varios títulos en los últimos tiempos.

El actual entrenador es una muestra de ello. Sin encontrarle la vuelta a la parte colectiva, ya tiene un título en el lomo (Copa Argentina 2021) y en una temporada floja está en carrera en la Libertadores y se ubica cuarto, en puestos de clasificación en la Copa de la Liga.

Más allá de los cuatro empates consecutivos en el certamen doméstico, los resultados son el punto más fuerte de la era Battaglia. Pese a las versiones periodísticas que indicaban su salida segura, Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol respaldaron al DT y mañana contra Central Córdoba pondrá mayoría de titulares.

En ese camino descansarán Frank Fabra y Ezequiel Zeballos. Tampoco estarán Marcelo Weigandt en el lateral derecho, ni Juan Ramírez y Cristian Medina en la mitad de cancha. Ingresan al equipo Agustín Sández, Luis Advíncula, Diego González y Eduardo Salvio.

Sebastián Villa, el Pulpo y Marcos Rojo no pueden jugar en la Libertadores, el próximo martes contra Corinthians en Brasil, ya que todavía deben purgar fechas de suspensión por el escándalo contra Atlético Mineiro del año pasado. Por eso, ellos tres también van de arranque.

El nivel futbolístico es flojo y todos lo saben. La gente cantó contra los jugadores en el empate con sabor a derrota contra Godoy Cruz, donde el equipo quedó descompensado y no perdió por las enormes atajadas de Javier García.

Ayer, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado hablaron con el cuerpo técnico en una reunión privada donde dicen haber «limado asperezas». Por su parte, Riquelme y Raúl Cascini se juntaron con los futbolistas en el gimnasio del predio de Boca en Ezeiza y los jugadores contaron a la prensa que fue una charla motivacional.

Amparado en los resultados que logró, la gestión Battaglia tiene dos chances más de mejorar su producción en la parte más sensible del primer semestre. Si levanta en lo colectivo y gana estos dos encuentros, acomodará lo que viene, pero de no hacerlo los rumores de cambio en la dirección técnica crecerán y las críticas a los jugadores serán cada vez más crudas.

PROBABLES FORMACIONES

Central Córdoba (SdE): Cristopher Toselli; José Gómez, José Leguizamón, Matías Di Benedetto y Jonathan Bay; Matías Laba, Jesús Soraire, Francisco González Metilli y Alejandro Martínez; Renzo López y Juan Cruz Kaprof. DT: Sergio Rondina.

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Agustín Sández; Diego González, Pol Fernández, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia

Hora: 19. TV: Fox Sports Premium. Árbitro: Yael Falcón Pérez. Estadio: Madre de Ciudades, Santiago.