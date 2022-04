Beligoy, jefe de los árbitros, dijo que el penal que le dieron a River estuvo mal cobrado

La polémica no se detiene en el fútbol argentino. La presencia del VAR no quita los errores del mapa porque, pase lo que pase, siempre los fallos arbitrales tendrán jugadas de interpretación, como pasó en la mano que le cobraron a Banfield contra River, que terminó en penal sancionado por Pablo Echevarría y posterior empate de Enzo Fernández.

Federico Beligoy es el Director Nacional del Arbitraje en Argentina y se expresó a través de los medios sobre la acción del encuentro entre el Taladro y el Millo, por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional.

No es la primera polémica que se da en el certamen desde que llegó la tecnología hace tres fechas. Sin embargo, Beligoy salió a hablar públicamente de lo ocurrido y declaró: «Falló el criterio. Esa jugada no fue penal, bajo ningún punto de vista. No es una mano sancionable. Nos equivocamos. También nos vamos a equivocar con VAR, sobre todo cuando hay cuestiones interpretativas».

Beligoy, Director Nacional del Arbitraje, en exclusiva con TyC Sports: "Cometimos un error y nos hacemos cargo. Con VAR también nos vamos a equivocar. El de Banfield no fue penal". pic.twitter.com/GS8l5ksSrY — TyC Sports (@TyCSports) April 18, 2022

Al mismo tiempo, el dirigente de los árbitros fue consultado por el partido entre Vélez y Boca, donde hubo una mano de Alan Varela que no fue revisada por el árbitro Patricio Loustau. Llamativamente, su respuesta fue “no voy a hablar de eso, es algo que ocurrió puertas adentro del cuerpo arbitral”. Sobre esa jugada se generó mucha polémica, dado que también circularon imágenes que demostraban que la pelota había salido en la ejecución del córner, pero que las cámaras del VAR no habían registrado. En ese cotejo también hubo una acción discutida por infracción a Sebastián Villa dentro del área rival.

Velez y Boca empataron 0-0.



El VAR se comió dos penalazos: esta mano de Varela, y una falta contra Villa dentro del area…pic.twitter.com/VYbctf0iyi — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) April 10, 2022