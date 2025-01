Boca acelera por Rodrigo Battaglia: la oferta que le prepara a Atlético Mineiro

Luego de varias semanas sin novedades en Boca, las últimas horas se agitó el mercado de pases en los pasillos de la Bombonera. Tras cerrar la llegada de Ayrton Costa, el Xeneize aceleró por Rodrigo Battaglia y le presentará una oferta formal a Atlético Mineiro.

El Consejo de Fútbol ya inició gestiones para contratar a un jugador que siempre quiso Juan Román Riquelme y ahora fue Fernando Gago quien coincidió en traerlo. El defensor del Galo está en carpeta del elenco azul y oro, y en las próximas horas se presentaría una oferta formal.

Battaglia es volante central pero en el último tiempo, con Gabriel Milito, se metió en la zaga central del Mineiro. Posición en la que jugó la mayor parte de la temporada pasada, donde llegó a la final de la Copa Libertadores en la que cayó ante Botafogo. Se conoció que es del gusto de Pintita y en las últimas horas el interés es concreto.

Boca avanza por Rodrigo Battaglia: cómo están las negociaciones

El Consejo de Fútbol ya se comunicó con el entorno del jugador y llegó a un acuerdo contractual para que vista la azul y oro en este 2025. Aunque todavía falta la parte más complicada: sacarlo de Atlético Mineiro, donde tiene contrato hasta diciembre.

Desde el Xeneize tienen decidido presentar una oferta formal al conjunto brasileño para contratar al jugador de 33 años. Sin embargo, todavía no se conoció cuál es el monto que pedirán por uno de los referentes del plantel que actualmente conduce Cuca.

Esta no es la primera vez que el conjunto de la Ribera busca al volante argentino. En 2023 ya tuvo charlas para traerlo y Battaglia habló en su momento: «Hubo algo con Boca. Yo ya estaba acá en Atlético. La idea del club no era desprenderse de mí. Me lo comunicaron, lo hablé con ellos y decidí quedarme acá«.

En ese momento, el Consejo de Fútbol consultó por sus servicios tras la venta de Alan Varela a Porto, aunque no avanzó para contratarlo.