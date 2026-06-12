Quién es Bautista Cuiña, el exnovio de Juanita Tinelli denunciado por violencia de género

Juanita Tinelli, hija del conductor Marcelo Tinelli, denunció a su expareja, Bautista Cuiña, por un presunto episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada de este viernes en un local de Costanera Norte.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir del parte policial, la modelo e influencer manifestó que el joven le habría dado un golpe en el rostro durante una discusión. Sin embargo, los efectivos que intervinieron señalaron que al momento de tomar contacto con ella no presentaba lesiones visibles.

Tras la denuncia, personal de seguridad del establecimiento intentó localizar a Cuiña dentro del predio, aunque no logró encontrarlo.

Quién es Bautista Cuiña

Bautista Cuiña es un joven uruguayo que estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y trabaja en la compañía familiar, una reconocida cadena de electrodomésticos encabezada por su padre, el empresario Rodolfo «Fito» Cuiña.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad mediática a partir de su relación con Juanita Tinelli. Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común luego de coincidir en un boliche de la Costanera porteña.

La pareja oficializó el romance en septiembre del año pasado, cuando compartieron publicaciones en redes sociales para celebrar sus primeros meses juntos.

Una relación que terminó meses atrás

Aunque durante gran parte de la relación se mostraron muy enamorados, el vínculo llegó a su fin a mediados de noviembre de 2025, apenas cuatro meses después de haber blanqueado el noviazgo.

En aquel momento, el panelista Pepe Ochoa había contado en LAM que la ruptura no había sido en buenos términos. «Terminaron a las patadas y la dejó él», aseguró.

«Estaban muy enamorados y muy bien, pero de repente ella mostró una faceta que a él no le gustó. Dijo ‘no es por acá’ y la dejó», había explicado el periodista sobre los motivos que habrían desencadenado la separación.