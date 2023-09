Bonjour: «Cipolletti mejoró muchísimo individualmente»

Para el Cipolletti de Darío Bonjour, la gran cuenta pendiente era ganar como visitante y la pudo saldar este último fin de semana al vencer a Círculo Deportivo por 2 a 1 en Nicanor Otamendi.

Desde que llegó el DT, el Albinegro había ganado 5 de los 6 partidos que disputó en La Visera pero todavía no había logrado sumar de a tres fuera de casa.

El domingo empezó perdiendo pero lo remontó en el segundo tiempo con goles de Favio Cabral y Maximiliano Amarfil. “A lo largo del partido hicimos mejor las cosas, en una cancha difícil. Tratamos de copar el mediocampo, en el primer tiempo las cosas no nos salieron como queríamos pero tampoco fuimos dominados”, analizó Bonjour, en diálogo con Río Negro.

El técnico metió mano en el entretiempo con el ingreso de Jonatan Palacio por Alex Díaz. “Con Palacio busqué un poquito más de profundidad, lo vimos muy solo a Cabral, fue táctico”, señaló.

Respecto a los cambios que hizo Cipolletti desde que asumió como entrenador, el DT comentó: “El equipo mejoró muchísimo individualmente. Y al mejorar mucho individualmente, por supuesto que vas a mejorar colectivamente. Lo colectivo, en cierta manera, es más difícil. Fuimos trabajando sobre la capacidad de cada uno”.

Sobre la mala racha de visitante que se cortó ante Círculo, Bonjour opinó: “Era algo atípico, porque siempre salimos mirando al arco de enfrente. Varias veces jugamos bien y no se dio como contra Olimpo que fue uno de nuestros mejores partidos”.

El técnico también ponderó el trabajo de la defensa, donde Alejo Tabares se asentó en el lateral izquierdo, en una última línea con Damián Jara, Elvis Hernández y Manolo Berra que salió de memoria en los encuentros más recientes.

«La defensa se está manejando firme, sin ningún tipo de inconvenientes. Los goles que nos hicieron fueron por problemas individuales y no colectivos. Wagner está lista para jugar, sabemos de su experiencia, pero decidimos seguir con Tabares que venía parejito, esa elección también depende del rival”, indicó.

Otro que se ganó su lugar es Luis Dezi. “Jugó un partido espectacular. Él y Pettineroli hicieron un trabajo doble, retrocediendo cuando se perdía la pelota. Interpretan muy bien lo que se les pide. En líneas generales todos hicieron un gran trabajo”.

El que se perdió los últimos partidos es José Michelena, que arrastra una lesión. “Él puede practicar normal, pero no le puede pegar la pelota. Hasta que no tenga los estudios y el alta médico no lo podemos arriesgar”, afirmó.

El próximo sábado, Cipolletti recibirá a Sansinena, con el que llega igualado en puntos y es un rival directo en la pelea por clasificar.

“Hay cuatro equipos para entrar al tercer y cuarto puesto. Es tan importante ganar el sábado como lo fue ganar con Círculo Deportivo. Es importante sumar de a tres para despegarnos”, advirtió Bonjour.

“Vamos paso a paso, no pensamos más allá de Sansinena. El primer objetivo era salvarnos del descenso y matemáticamente ya casi lo hicimos”, agregó.

«No me gusta entrar en polémicas»

El entrenador evitó «entrar en polémicas» luego de las declaraciones de Franz Schultz que apuntó contra él por su separación del plantel del Federal A. “No tengo nada que decir, no me gusta entrar en polémicas, eso no le hace bien al club”, aseguró.

Acerca de la salida reciente de Marcelo Bastías de la subcomisión de fútbol, Bonjour comentó: “No puedo opinar de la interna porque no la conozco, es una lástima que estas cosas sucedan, porque no le hacen bien a nadie. Creo que Marcelo no se va a alejar demasiado porque es hincha del club y va a estar en contacto siempre”.