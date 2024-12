Carlos Palacios, primer refuerzo de Boca: ya se realiza los estudios médicos para su presentación oficial

Carlos Palacios será el primer refuerzo de Boca de cara al 2025. Luego de arribar a Buenos Aires, el jugador proveniente de Colo-Colo se sometió a estudios médicos y si todo está en condiciones, esta tarde sellará su vínculo para sumarse al equipo de Fernando Gago.

Alrededor de las 8.45 de la mañana y acompañado por Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol, el futbolista proveniente de Colo-Colo llegó a la clínica para llevar a cabo los estudios médicos y no se descarta que una vez finalizado eso -y con todo ok-, por la tarde sea presentado formalmente por el club. Todavía no se conoce si será por redes sociales o habrá conferencia de prensa.

El jugador de 24 años llegó a Argentina procedente del equipo chileno a cambio de 4,8 millones de dólares y vendrá a reforzar la zona media y el ataque de Boca. Con una sonrisa en su rostro, Carlitos se sacó algunas selfies con los hinchas xeneizes antes de ingresar a la clínica para realizarse los exámenes médicos.

¡ACÁ ESTÁ EL NUEVO REFUERZO DE BOCA! Carlos Palacios, listo para hacerse la revisión médica, previo a la firma con el Xeneize. Los hinchas ya le piden fotos…



«Quiero agradecerles a los colocolinos por el apoyo. Estoy contento, voy a hacerme los exámenes. Cualquiera quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica«, declaró anoche, visiblemente emocionado, antes de subirse al avión para viajar a territorio nacional.