Video | Sacaron un auto del río Limay tras caer “por un descuido”: operativo en Plottier

El Gobierno de Neuquén desplegó un operativo sobre el río Limay para retirar un vehículo que había caído al agua en el sector Bombeo Capex, en Plottier. Las tareas comenzaron durante la mañana de este sábado y requirieron la intervención de buzos, maquinaria pesada y equipos de emergencia.

Según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, el procedimiento se realizó luego de que el propietario del rodado notificara el hecho a las autoridades. Indicó que el auto cayó al cauce el viernes “por un descuido”.

Cómo fue el operativo en el río Limay para sacar el vehículo

La intervención fue coordinada entre la Dirección Provincial de Protección Civil y la Municipalidad de Plottier. También participaron buzos de la División Bomberos de la Policía del Neuquén, que trabajaron en la zona del río para asegurar el vehículo antes de iniciar la extracción.

Las tareas comenzaron a las 9 con una evaluación del área y una navegación táctica sobre el río Limay. Después, el personal colocó lingas y grilletes para sujetar el rodado y preparar el retiro con maquinaria pesada.

Personal de buzos participó en la extracción del vehículo. Foto: captura.

Minutos después de las 11 comenzaron las maniobras de extracción mediante tensores y equipos pesados. El operativo finalizó a las 12.20, cuando lograron sacar el vehículo del agua tras varias maniobras coordinadas desde la costa.

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo indicó que el procedimiento contó con una ambulancia del SIEN y con apoyo de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) para facilitar el acceso al lugar y la logística del personal.

Desde el organismo provincial señalaron que trabajaron agentes de Protección Civil, efectivos de la Policía del Neuquén y personal de Bomberos. El operativo concluyó sin personas lesionadas y con el vehículo retirado del cauce del río Limay.