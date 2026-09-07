Centenario descendió a la B en Lifune y San Lorenzo volvió a primera

El Torneo Oficial de Lifune tuvo su cierre oficial con la definición de la promoción que decretó el descenso de Centenario a la B y el ascenso de San Lorenzo a primera.

El Ciclón había ganado 1 a 0 la ida en su cancha y obtuvo el mismo resultado en la vuelta en el Gigante del Barrio Sarmiento con un gol de cabeza de Alexis García.

A pesar de la frustración por la floja campaña, el público de la ADC acompañó al equipo y reconoció el esfuerzo de un plantel con muchos juveniles. Algunos hinchas repudieron a la dirigencia.

(Foto: Gentileza Enrique Escobar)

San Lorenzo festejó el ascenso luego de perder la categoría a fines del año pasado. Los dirigidos por Walter Torres fueron escoltas de Unión de Zapala, que logró el ascenso directo, y se ganaron el derecho a jugar la promoción.

Con el descenso de Centenario, los únicos tres equipos de Lifune que siempre jugaron en la A son Patagonia, Maronese y Alianza. El otro que perdió la categoría este año fue Pacífico.

De esta manera, en el 2027 jugarán en la A: Independiente, Alianza, Patagonia, Maronese, Deportivo Rincón, Petrolero, San Patricio, Río Grande, Unión Vecinal, Don Bosco, San Lorenzo y Unión de Zapala.

En la B quedaron: Pacífico, Centenario, Atlético Neuquén, Bicicross, Confluencia, Eucalipto Blanco, Esperanza, Añelo, Villa Iris, Rivadavia, Los Canales y Sapere.