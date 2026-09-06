Federal A: Deportivo Rincón empató y Sol de Mayo se complicó con el descenso

Deportivo Rincón rescató un punto ante Costa Brava y se mantiene en lo más alto de la fase reválida del Federal A, mientras que Sol de Mayo cayó frente a Círculo Deportivo y quedó más comprometido en la pelea por evitar el descenso.

El León empató 1 a 1 con Costa Brava de General Pico y se mantiene arriba. El conjunto neuquino abrió el marcador a los 13’ con un golazo de afuera del área de Daniel Carrasco. Cinco minutos después, Bautista Aldunate la bajó de cabeza e Ignacio Pipistrelli marcó la igualdad para los pampeanos.

A pesar de no haber podido ganar como local, el punto le sirve para seguir en lo más alto. En la que viene, visitará a FADEP en Mendoza.

En Nicanor Otamendi, Sol de Mayo perdió 2 a 1 con Círculo Deportivo y se complicó en la pelea por el descenso. El local lo ganó con goles de Rodrigo Juárez de penal y Diego Zalazar, en contra. Santiago Jara descontó, también de penal, en el cierre.

El Albiceleste quedó a tres puntos del descenso. (Foto: prensa Sol de Mayo)

Los bonaerenses, rivales directos, se le acercaron a tres puntos y todo se definirá en las dos últimas. En la próxima, recibirá a Juventud Unida.