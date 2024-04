Champions League: PSG empata con Barcelona por la ida de cuartos de final

Por la ida de cuartos de final de la Champions League, PSG empata 0 a 0 con Barcelona en París en duelo con antecedentes de peso y entre dos entrenadores que se conocen mucho.

De un lado Luis Enrique y del otro Xavi, una dupla que ganó todo en el club catalán cuando el segundo aún era jugador. Antes del partido se dieron un abrazo cuando se encontraron en el túnel.

This is great.



Luis Enrique and Xavi reconnect in the Parc des Princes.#PSGFCB | #UCL pic.twitter.com/Dm0c1DHfN6