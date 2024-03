Champions League: se sortearon los partidos de cuartos de final y así quedaron los cruces

Con cruces que prometen muchas emociones, hoy se realizó el sorteo de los enfrentamientos de cuartos de final de la Champions League.

El duelo que más expectativa genera es el de Manchester City frente a Real Madrid. Los dos clubes se midieron en las semifinales de las últimas dos ediciones.

Los de Pep Guardiola golearon 4 a 0 al Merengue (con un gol de Julián Álvarez) en la vuelta del año pasado tras el 1-1 de la ida y luego fueron campeones. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se impusieron en un gran remontada agónica en 2022 y después se quedaron con el título.

Los otros tres partidos de cuartos de final serán: Bayern Múnich – Arsenal, Barcelona – PSG y Atlético Madrid – Borussia Dortmund.

Por el lado de la llave en el que están el City y el Real, se verán las caras Bayern y Arsenal. Los alemanes superan a los ingleses en los antecedentes ya que los eliminaron en los octavos de final de 2017, 2014, 2013 y 2005.

Semi-finals 👇



Atlético or Dortmund 🆚 Paris or Barcelona

Arsenal or Bayern 🆚 Real Madrid or Man City #UCLdraw pic.twitter.com/fBFSZKnbQv