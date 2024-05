Chicho Serna reveló detalles sobre el rumor de James Rodríguez a Boca: «Pensamos que…»

Con la Liga Profesional ya comenzada y en medio de la Copa Sudamericana, Boca se prepara para un duelo clave este miércoles ante Fortaleza. Sin embargo, cada vez falta menos para el mercado de pases y en el Xeneize ya empezaron a sonar varios nombres de jerarquía, entre ellos James Rodriguez.

Este martes, los rumores que vinculan la posible llegada de James Rodríguez al club de La Ribera inundaron los medios y generó la expectativa en el mundo Boca. Ante esta situación, Mauricio Chicho Serna, miembro del Consejo del Fútbol y compatriota del ex Real Madrid, elogió al colombiano y abrió la chance de que el enganche se ponga la azul y oro.

«¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez? Acá salen muchos rumores sobre todo ahora que se abre el libro de pases. Vi en las redes que ha saltado el nombre de James. Es un jugador mundial, ni que hablar de todas sus condiciones… Juega y brilla en nuestra selección. Pero de ahí a tenerlo hay un camino muy largo. No soy quién para decir ‘vamos por James’, pero tampoco para decir que no nos interesa», sostuvo Serna en el medio de Colombia VBar Caracol.

Además, aclaró que «hoy ha saltado una noticia pero que nosotros, dentro del Comité o del Consejo nos hayamos sentado a mirar una posibilidad, no. No lo estamos contemplando, pero no porque no nos interesa, sino porque pensamos que un gran futbolista y está en Brasil no es fácil lograr traerlo porque la competencia es muy fuerte. Hay mucha plata de por medio».

El colombiano de 32 años tiene contrato con San Pablo hasta diciembre del 2025, aunque no es tenido en cuenta por el argentino Luis Zubeldía y por eso la dirigencia le buscará una salida a partir de junio. En ese contexto surgió la chance que volante se sume al equipo dirigido por Diego Martínez.

Según informó TyC Sports, el jugador de la selección colombiana no es prioridad para Boca, pero todo puede ser posible en el mercado de pases y aún más cuando se trata de un jugador como James Rodríguez.