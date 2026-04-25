La marca histórica que logró el Dibu Martínez en la derrota de Aston Villa

Este sábado, Aston Villa cayó 1-0 como visitante frente a Fulham, por la 34° fecha de la Premier League. El equipo de Unay Emery perdió la chance de quedar en la 3° ubicación y se ubican en la 5° colocación, con 58 puntos a falta de cuatro partidos para el cierre.

En la derrota de los Villanos, Emiliano «Dibu» Martínez logró una marca histórica con el club inglés: llegó a la suma de 250 partidos disputados con la camiseta del equipo londinense. Tras lograr este hito, Aston Villa felicitó al arquero de la Selección Argentina en las redes sociales: «Emi alcanzó un hito muy importante con la camiseta granate y azul esta tarde«.

Del número total de encuentros disputados con esta camiseta, el arquero de 33 años mantuvo la valla invicta en 78 ocasiones, uno de los grandes objetivos personales del portero.

A pesar de la caída en Craven Cottage, el marplatense tuvo dos buenas intervenciones que evitaron una mayor diferencia en el resultado. El otro argentino que jugó desde el arranque fue Emiliano Buendía. El mediocampista disputó 74 minutos y fue reemplazado.

El gran objetivo del Villa es la Europa League, donde en semifinales se medirá al Nottingham Forest en busca de la gran final. Además, tratará de sellar su clasificación a la próxima Champions League a través de la Premier League, donde ya le sacó 8 puntos al Brighton, que está 6° en la tabla y es el último equipo que no estaría ingresando al máximo certamen continental de Europa.