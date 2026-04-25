Boca será local en octavos: qué le falta para asegurarse jugar en la Bombonera hasta la final del Apertura

Boca viene de golear a Defensa y Justicia y se aseguró la clasificación a octavos de final.

Boca está en un gran momento. El equipo dirigido por Claudio Úbeda lleva 14 partidos sin conocer la derrota y, en medio de un frenesí de triunfos y buenas sensaciones que incluyó el triunfo en el Superclásico en el Monumental, se garantizó la localía en octavos de final y buscará hacerlo hasta la posible final del Torneo Apertura.

El Xeneize está puntero de la Zona A con 27 puntos y solo le resta jugar ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, por el encuentro postergado de la 9ª fecha. Con el mismo puntaje está Estudiantes, y más atrás aparecen Vélez (26) y Talleres (24), con un encuentro menos.

Lanús, con 23, está quinto y ya no lo puede alcanzar. Así, se asegura su lugar entre los primeros cuatro y definirá el primer duelo de playoffs en la Bombonera.

Las chances de Boca para asegurarse la localía en la definición del torneo Apertura

Para poder sellar la localía hasta una eventual definición (se juega en cancha neutral), Boca precisa sí o sí terminar primero o segundo de su grupo. El Pincha y la T se miden esta tarde en La Plata y alguno ya quedará relegado. El Fortín, en tanto, juega el lunes ante Unión en Liniers y puede terminar la fecha arriba de todos.

En concreto, aún no depende de sí mismo, pero casi. Si le gana a Central Córdoba va a llegar a las 30 unidades y difícilmente no termine 1° o 2°. Si no suma en Santiago del Estero o solo se lleva un empate, entonces dependerá de lo que hagan sus perseguidores.

Aún con mucho por definir, hoy Boca se estaría midiendo en octavos de final ante Racing en la Bombonera. Claro que esto va a cambiar en el transcurso de esta misma jornada y recién se definirá tras la disputa de la fecha postergada.

Mientras esto sucede, el Xeneize también busca encarrilar su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Este martes viaja a Brasil para medirse ante Cruzeiro y un buen resultado ya lo va a poner con un pie en la siguiente instancia. Con dos victorias en igual cantidad de partidos, es líder del Grupo D y, a este ritmo, podría llegar a las últimas fechas ya clasificado y con la licencia de rotar algunos puestos para poder afrontar los playoffs del Apertura con lo mejor.



