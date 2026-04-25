Cómo reconocer la Amanita muscaria, el hongo no comestible que ya crece en la Patagonia

Amanita muscaria, el hongo no comestible que ya crece en la Patagonia

La Amanita muscaria ya crece en la Patagonia. Se trata de un hongo, típico de las caricaturas, originario del Hemisferio Norte cuya presencia en la región se convirtió en objeto de estudio por parte de destacados investigadores.

Esta especie es conocida popularmente como «matamoscas» o «falsa oronja». En los últimos años ha colonizado diversas zonas de la Patagonia, especialmente aquellas áreas de bosques de pinos.

Cómo reconocer la Amanita muscaria

El hongo se distingue por su color llamativo a los ojos de quienes no son expertos en el tema, pero hay que tener en cuenta que es un hongo tóxico y psicoactivo, por lo tanto, no es comestible. Por esto motivo para evitar accidentes te contamos cómo podes reconocerlo.

El sombrero o Píleo: es su rasgo más famoso. Cuando es joven tiene forma de globo y al madurar se vuelve plano. Su color varía entre el rojo intenso y el naranja brillante. Además está cubierto por puntos o escamas blancas que pueden desprenderse con la lluvia.

Las Láminas: si das vuelta el hongo, podrás notar que tiene láminas debajo del sombrero que son de color blanco, están apretadas y no llegan a tocar el tallo de forma directa.



El tallo o Estípite: este es cilíndrico, robusto y siempre de color blanco.

El anillo: el hongo posee un anillo amplio, blanco y de aspecto membranoso en la parte superior del tallo.