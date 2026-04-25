Irán se retiró de las negociaciones para cesar la guerra en Medio Oriente y Trump respondió: «Tenemos todas las de ganar»

La situación en Medio Oriente se complica pese a que aún sigue vigente el acuerdo de alto al fuego. Este sábado el sur de Líbano fue centro de nuevos ataques aéreos por parte de Israel que dejaron como resultado un total de cuatro muertos.

Debido a esta situación, las autoridades de Irán lanzaron una fuerte advertencia y luego comunicaron su retiro de las negociaciones en Pakistán.

El aviso de Irán tras los bombardeos en Líbano

Los nuevos bombardeos fueron anunciados por el Ministerio de Salud del Líbano quienes precisaron que fueron contra la aldea de Yohmor. El objetivo era una camioneta y una motocicleta.

Los ataques aéreos se produjeron a pesar del alto el fuego de 10 días vigente desde el 17 de abril. Cabe destacar que desde que entró en vigor, esta tregua se ha violado repetidas veces por parte de ambos países.

Al poco tiempo de que conocerse el ataque, el ejército de Irán lanzó una dura advertencia a Estados Unidos al asegurar que responderá si este mantiene el bloqueo de los puertos iraníes. «Si el ejército invasor estadounidense continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, deben saber que se expone a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán», afirmó el mando central militar, Jatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal.

Luego de la advertencia, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, terminó abandonando Islamabad, en Pakistán. El funcionario había llegado un día antes para reunirse con funcionarios pakistaníes, el plan era hablar sobre las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Donald Trump respondió tras las baja de Irán a la negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la retirada de Irán e indicó que les dijo a sus principales enviados que no viajaran a Pakistán para negociar con Irán. La declaración la hizo a Fox News, donde también expresó: «Pueden llamarnos cuando quieran«.

«No van a seguir haciendo vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de nada», lanzó Donald Trump cuando se refirió a sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner. Al mismo tiempo se mostró confiado sobre el conflicto y dijo: «Tenemos todas las de ganar«.