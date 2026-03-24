Chiqui Tapia le dio la bienvenida a Messi: «Llegó el mejor del mundo»

Lionel Messi llegó hoy a Argentina para los próximos partidos amistosos de la Selección y el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, le dio la bienvenida.

El capitán arribó esta mañana al país y se incorporó a la concentración albiceleste en Ezeiza, en el predio que lleva su nombre, para los últimos encuentros en suelo nacional previos al Mundial 2026.

Ahí lo recibió Tapia, con el que estrechó un cálido abrazo que captaron las cámaras. «¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates)», fue el mensaje del presidente.

¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates).



TODOS JUNTOS 🇦🇷 pic.twitter.com/vidlUs8RpV — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 24, 2026

Messi viene de jugar con Inter Miami el último domingo por la MLS en el triunfo 3 a 2 ante New York City FC donde metió un gol de tiro libre.

El capitán viene de superar la cifra de los 900 goles en su carrera y llega en buenas condiciones al Mundial donde cumplirá 39 años durante la competencia.

Lionel Scaloni ya cuenta con todos los convocados para esta doble fecha en la que enfrentará a Mauritania el viernes y a Zambia el martes siguiente en la Bombonera.

El entrenador citó a 30 jugadores y entrenarán hoy por la tarde. Inicialmente eran 28 pero después de confirmar la lista agregó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli. Además, por las lesiones de Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel, llamó a Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay.