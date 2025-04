Chiqui Tapia: «No sé por qué quieren el torneo de 20 equipos»

La cantidad de equipos en la primera división del fútbol argentino ha sido un tema de polémica en los últimos años y Chiqui Tapia opinó al respecto.

El pedido habitual de los hinchas hacia los dirigentes es que se retorne al campeonato de 20 equipos, algo que el presidente de AFA apoyó cuando comenzó su mandato. Actualmente, son 30 los clubes que participan de la Liga Profesional.

«Yo también pregunto por qué quieren 20 equipos. Algunos te dicen que es porque en Europa se juega así, pero los europeos vienen a comprar los jugadores acá, lo formamos nosotros», consideró Tapia.

«Dejemos de joder con la competitividad, con desprestigiar a todos como lo hacen. Lo hacen porque les conviene. Se equivocan, seguro, todos nos equivocamos”, agregó.

Tapia también lo comparó con otras competiciones internacionales como el Mundial de Clubes y la Champions League. “¿De cuánto se juega el Mundial de Clubes este? Con más equipos. ¿El Mundial próximo, la Champions? Y hasta escuché que quieren promover para el de 2030 con más equipos», aseguró.

«Si tenés 30 equipos, tenés 10 equipos más en primera. Hay un mínimo de 20 o 21 jugadores profesionales por equipo y promueven chicos para un plantel de 30. Son 300 jugadores más que ponés en vidriera en la liga local“, argumentó.

“Quizás fallamos nosotros en no explicarlo. Pero desde el punto de vista comercialmente y deportivamente entendemos esto. Cuando tomamos una decisión es porque me lo plantean los dirigentes del fútbol argentino. Yo no lo tomo solo», concluyó.

En 2019, a poco de asumir como presidente de AFA, el dirigente opinó que el campeonato argentino «tiene que tener 20 equipos. No hay torneo de élite con la cantidad de equipos que tenemos nosotros».