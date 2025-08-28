Chiqui Tapia rompió el silencio sobre el futuro de Messi en la Selección: «La camiseta está disponible»

Lionel Messi habló sobre su continuidad en la Selección Argentina y encendió las alarmas. El capitán argentino confesó tras la clasificación de Inter Miami en la Leagues Cup que ante Venezuela será su último partido como local por las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de esta declaración, Claudio Tapia salió a dar más detalles.

«Va a ser un partido muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos«, comentó la Pulga. Y agregó: «Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer».

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una gran repercusión en el país, a tal punto que Claudio Chiqui Tapia opinó sobre su futuro con la camiseta albiceleste y no pudo ocultar su deseo de que continúe: «¿Modric cuántos años tiene? ¿Sigue jugando en la Selección? Depende de Leo, ojalá que tenga ganas y que pueda seguir jugando porque realmente tener para nosotros el mejor jugador del mundo en el campo de juego es algo que no solo lo disfrutamos, sino que representa muchísimo para el grupo».

En ese sentido, el presidente de la AFA, que es muy cercano al Diez argentino, planteó que «siempre decimos lo mismo. Depende de él, de cómo se sienta. Sabemos los que lo conocemos lo competitivo que es, por eso hay que esperar».

Y pidió paciencia durante su entrevista con TNT Sports: «Hay que llevar que él viva su día a día y que él decida. La camiseta de la Selección está disponible por todo el tiempo que quiera».

El próximo jueves, desde las 20.30 en el Monumental, Messi jugará su último encuentro oficial en su tierra contra la Vinotinto en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias. Luego viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador en el cierre del camino rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Chiqui Tapia adelantó los amistoso que tendrá la Selección Argentina

Tapia confirmó que la Argentina tendrá dos amistosos en octubre en Estados Unidos: «Se van a anunciar los partidos de la fecha FIFA de octubre. Uno será con Venezuela en Miami en el Hard Rock Stadium y el otro en Chicago con Puerto Rico, pensando sobre todo en la base del próximo Mundial».

Y concluyó: «También es para ir a ver el centro de alto rendimiento, que la idea es inaugurarlo antes de que comience el Mundial y que la Selección pueda tener alguna práctica ahí».