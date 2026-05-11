El Gobierno envía otros 46 pliegos al Senado y busca descongelar tribunales clave: la lista completa

El Gobierno nacional decidió pisar el acelerador en una de las áreas más críticas de la gestión pública: el sistema judicial. Con el envío de una nueva tanda de 46 pliegos al Senado, el Ejecutivo busca cubrir huecos estratégicos en juzgados, fiscalías y defensorías que hoy funcionan a media máquina por la falta de titulares.

La movida, encabezada por el ministro Juan Bautista Mahiques, no es aislada. Se suma a los 62 nombres enviados en marzo, totalizando más de 100 nombramientos en pocas semanas.

El objetivo es claro: mostrar una política activa frente a un déficit estructural de jueces y fiscales que genera demoras insoportables en las causas penales y civiles.

El «gancho» con la Patagonia y los nombres fuertes que resuenan en los pliegos del oficialismo

Entre la extensa lista de candidatos, aparece un nombre con peso en el sur: Sebastián Pedro Ruíz, propuesto como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia. Su rol será clave para un tribunal que suele intervenir en causas de narcotráfico y delitos complejos que impactan directamente en la región.

Otro nombre que hace ruido en los pasillos de Comodoro Py es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte. El actual titular de la oficina de escuchas judiciales (DAJuDeCO) fue postulado para un juzgado federal en Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte es un hombre de confianza del juez Ariel Lijo, un dato que la política lee con atención en medio de la puja por las vacantes en la Corte Suprema.

La urgencia del Gobierno por cubrir las vacantes consiguió algo poco frecuente: un respaldo casi unánime de las organizaciones de magistrados.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios (AMFJN) reconoció el mecanismo para terminar con el «significativo número de vacantes» y la Lista Bordó, del sector más tradicional del Poder Judicial, pidió al Senado un «tratamiento ágil» para evitar que los juzgados sigan bajo el mando de subrogantes.

Compromiso Judicial también valoró el impulso para reducir la sobrecarga de trabajo que hoy demora resoluciones sensibles.

La lista completa que deberá tratar la Cámara Alta incluye magistrados para fueros federales de Rosario, Salta, Tucumán, Mendoza y San Juan. A continuación, los cargos más destacados de la nueva tanda: