Cipolletti apartó del plantel a Federico Acevedo por no renovar su contrato: «Sorprende la mala predisposición»

El Club Cipolletti publicó hoy un duro comunicado contra Federico Acevedo, goleador del equipo en el Federal A, por no aceptar la renovación de su contrato que vence en diciembre.

De acuerdo a lo que informó la institución, el delantero rechazó la propuesta para ampliar su vínculo con la intención de irse libre, algo que no cayó bien. Por esa razón, fue separado del plantel profesional.

Cipolletti contrapuso esa actitud con la de ex futbolistas albinegros como Gustavo Del Prete, Jeremías Langa, Maximiliano Amarfil y Nicolás Iachetti «que cuando tuvieron la oportunidad de emigrar, renovaron contrato con el Club para que la institución pueda percibir un beneficio económico».

«Lamentablemente, y de mantenerse esta postura, el contrato finalizará en los plazos establecidos, dejando al Club Cipolletti sin la oportunidad de una renovación y opciones de porcentajes ante futuras ventas«, añadieron.

Finalmente, hicieron hincapié en la importancia de «proteger el patrimonio del club y de seguir trabajando para que los procesos de formación y crecimiento de nuestros jugadores también se traduzcan en beneficios para el desarrollo de la institución«.

Desde la dirigencia, manifestaron que la representación del jugador nunca pidió un número específico y no llegó a haber negociación para un nuevo contrato.

Acevedo, de 22 años, es el goleador de Cipolletti en el Federal A con 6 tantos. Es una de las figuras del campeonato y uno de los mejores proyectos que tiene la institución.

El dinero que potencialmente puede ingresar por un jugador formado en el club es muy grande y decisivo para la economía del club. La venta de Del Prete fue clave para la compra del nuevo predio y el Albinegro aún tiene el pase de Maximiliano Amarfil, hoy a préstamo en Platense.

El comunicado completo del Club Cipolletti sobre Acevedo

Informamos a socios, hinchas y simpatizantes que, pese a los esfuerzos realizados por la institución para alcanzar un acuerdo de renovación contractual con Federico Acevedo, el jugador ha decidido no aceptar la propuesta presentada por el club y marcharse en condición de «libre». Por lo que será separado del plantel profesional del Federal A.

𝐄𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐧𝐨𝐬 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐥𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐂𝐢𝐩𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢, 𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨 𝐃𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐭𝐞, 𝐉𝐞𝐫𝐞𝐦í𝐚𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐚, 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐫𝐟𝐢𝐥, 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥á𝐬 𝐈𝐚𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐢, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬, 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐭𝐮𝐯𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐫, 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐮𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐨.

Lamentablemente, y de mantenerse esta postura, el contrato finalizará en los plazos establecidos, dejando al Club Cipolletti sin la oportunidad de una renovación y opciones de porcentajes ante futuras ventas.

Como institución, creemos en la importancia de proteger el patrimonio del club y de seguir trabajando para que los procesos de formación y crecimiento de nuestros jugadores también se traduzcan en beneficios para el desarrollo de la institución. Al club lo hacemos, lo cuidamos y lo respetamos entre todos, ese será nuestro norte SIEMPRE.