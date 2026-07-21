Dibu Martínez sembró la duda: «Hay que ver si es momento de dar un paso al costado»

Fue figura en la final ante España, con no menos de diez tapadas durante el encuentro. De esos remates, cinco representaron peligro real de gol. Pero allí estuvo el Dibu, Emiliano Martínez, para mantener con vida a la Selección Argentina hasta el alargue ante España.

Como en la final ante Francia en Qatar 2022, el golero argentino se hizo gigante cuando el equipo más lo necesitó. Lamentablemente, esta vez no alcanzó. Y dolor es total para el Dibu, que en las últimas horas expresó su tristeza en redes sociales.

«Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más», publicó el arquero del Aston Villa en su cuenta personal de Instagram.

El texto además sembró la duda sobre su futuro en el Seleccionado. Tal vez un pensamiento del momento, sustentado en el dolor y la frustración por la derrota. Una idea que, con el tiempo, dar marcha atrás.

«La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia delante y si es momento de dar un paso al costado», añadió.

«Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros», concluyó Martínez, de 33 años y campeón del mundo en 2022.

Lo dicho, el marplatense fue el mejor de la Albiceleste en la final, pero no pudo hacer nada para evitar el tanto de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga.

El «Dibu» cuenta con 67 partidos como internacional y es uno de los emblemas del combinado albiceleste de la era Lionel Scaloni, habiendo ganado dos Copa América (2021, 2024) y el Mundia de Qatar 2022.

En la final de ese torneo, disputada en Lusail el 18 de diciembre de 2022, fue decisivo con una atajada en el tiempo añadido de la prórroga al francés Randal Kolo Muani y la parada en la tanda de penales a Kingsley Coman.