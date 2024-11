Cipolletti avanzó en la continuidad de Facundo Crespo, una prioridad para el Federal A 2025

Cipolletti ya piensa en el armado del plantel profesional para el Federal A 2025 y la prioridad de la nueva dirigencia es asegurar la continuidad de Facundo Crespo.

Marcelo Bastías, a cargo de la subcomisión de fútbol bajo la conducción del presidente Luca Mancini, se comunicó con el arquero que tiene contrato hasta diciembre del año que viene.

A pesar de que aún no termina su vínculo, cuenta con una cláusula de salida que es tentadora para otros clubes del Federal A o de categorías superiores dado el gran nivel del jugador en las últimas temporadas.

Su continuidad en el Albinegro está avanzada y confían en que será parte del plantel en el 2025. Los próximos dos objetivos de la dirigencia son Yago Piro y Matías Carrera.

La temporada del año que viene recién comenzaría en marzo por lo que la pretemporada sería a partir de enero. Aún no confirmaron quién será el entrenador.

«Estuve hablando con Marcelo Bastías. Me manifestó que tenía muchas ganas de que continúe, de que trate de hacer un esfuerzo por quedarme. Él sabe que me gusta mucho el club, ya me encariñé demasiado, se siente mucho el cariño de la gente también y tengo a mi familia cerca», aseguró Crespo en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

El 2024 no fue un buen año para Cipolletti en el Federal A. Lejos de frustrarse, para el arquero es una motivación para cambiar la imagen. «Cada vez que termina un torneo y no llegás lejos te queda una espina. Tengo ganas de volver a intentarlo, ganas de volver a pelear arriba con este club», afirmó.

Las mejores frases de Facundo Crespo

«A Marcelo Bastías ya lo conocemos. En su momento cuando llegó hubo un cambio para bien. Sabemos la responsabilidad que tiene y que no va parar hasta conseguir lo que quiere»

«Lo de este año fue algo generalizado. En el armado del equipo faltaron jugadores en algunos puestos claves, es algo que veíamos todos»

«Los que jugamos en el ascenso sabemos que puede haber atrasos salariales. Hay veces que te prometen algo y no cumplen. Es mejor si te van directamente con la verdad. Igual cuando entrás a la cancha te olvidas de todo»

