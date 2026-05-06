Alerta por tormentas y ciclogénesis este miércoles 06 de mayo: el mapa del temporal que afecta a 14 provincias

El fenómeno de ciclogénesis se consolidará entre la tarde de este miércoles y el mediodía del jueves. Este proceso, que ocurre cuando el aire frío choca con una masa cálida y húmeda, será el motor de vientos muy fuertes y lluvias abundantes que luego darán paso a jornadas de heladas en el centro y sur del país.

En nuestra región, el impacto del sistema se sentirá de forma diferenciada, pero con advertencias vigentes del SMN.

Río Negro: rige una alerta amarilla por tormentas . Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h .

rige una . Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los . Neuquén: la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias. Se estiman acumulados de hasta 30 mm, con la particularidad de que en las zonas elevadas de la cordillera las precipitaciones podrían darse en forma de nieve.

Alerta Naranja por viento y lluvia este miércoles: Buenos Aires y el Litoral en riesgo

El epicentro de la tormenta más severa se localiza en la provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y el este de La Pampa. En estas zonas, el alerta naranja advierte por tormentas localmente severas con ráfagas superiores a los 90 km/h y acumulados de agua que podrían trepar hasta los 90 milímetros, generando riesgos de anegamientos inmediatos.

Hacia el noroeste, el panorama es distinto pero igualmente peligroso. En Mendoza, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero, el viento Zonda soplará con ráfagas de hasta 80 km/h. Este fenómeno no solo reduce la visibilidad, sino que provoca un aumento repentino de la temperatura y una sequedad extrema en el ambiente, aumentando el riesgo de incendios y desprendimiento de ramas.