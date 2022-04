Cipolletti jugó media hora con diez y rescató un punto en Mendoza ante Huracán

Por la segunda fecha del Federal A, Cipolletti igualó sin goles en Mendoza con Huracán Las Heras. El Capataz no pudo lograr su primer triunfo del año, pero jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos por la roja a Fornari e igualmente estuvo más cerca de ganar que su rival.

El Globo que comenzó el certamen con 15 puntos menos tras la sanción que le aplicó el Consejo Federal por incidentes provocados por sus hinchas el año pasado. Además, juega sin público por esa misma sanción y en el predio FADEP, ya que no puede ser local en su estadio.

La crónica

El partido empezó complicado para el Albinegro, porque el rival tomó la iniciativa y generó un par de situaciones a partir de la pelota aérea por su diferencia de altura con Contreras y Biasutti. Cipo zafó en esas oportunidades y Facundo Crespo respondió las pocas veces que lo llamaron.

Con el correr de los minutos, equipo de Germán Alecha se acomodó y generó situaciones que Diego Bielkiewicz no pudo concretar. Matías Sosa también tuvo la suya de cabeza y el balón salió cerca del palo derecho. Maxi Fornari volvió a demostrar que tiene buena pegada y sus envíos fueron productivos.

De todas formas, a la visita le faltó juego colectivo de mitad de cancha hacia adelante.

En el arranque del segundo tiempo no pasaba demasiado, hasta Maxi Fornari fue amonestado por segunda vez por el árbitro Jonathan Correa y consecuentemente expulsado. Una baja sensible para Cipo en el partido y pensando en la próxima fecha.

Sin embargo, Cipo mostró carácter y tuvo al ingresado Gustavo Britos haciendo malabares en la soledad de la ofensiva. El delantero tuvo dos chances muy claras que pudieron transformarse en el único tanto del partido.

El Capataz tuvo que multiplicarse para suplir el hombre de menos. En ese contexto, Boris Magnago tuvo un gran despliegue por la banda derecha. Los ingresos de Fernando Pettinerolli y Ezequiel Ávila le dieron más piernas al equipo de Alecha.

La única chance de gol del local en el complemento fue cerca del cierre y de contra. Biasutti disparó cruzado y el balón salió al lado del palo de Crespo. Fue la última.

En el tiempo adicionado, Cipo aguantó los intentos del rival y sacó un punto que, por como se dio el trámite, puede valorarse y tomar mayor importancia si en la próxima gana de local.

SÍNTESIS

Huracán: Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julio López y Mauro Visaguirre; Ignacio Sabatini, Rodrigo Ramírez, Luis Daher, Matías Navarro; Francisco Biasutti y Javier Peñaloza. DT: Matías Minich.

Cipolletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Brian Berlo y Gastón Rosello; Maxi López, Braian Meza, Maxi Amarfil y Maxi Fornari; Matías Sosa y Diego Bielkiewicz. DT: Germán Alecha.

Cambios: ST, al inicio, Gustavo Britos por Bielkiewicz (C), 16 Fernando Pettinerolli por Sosa (C), 25 Lucas Agüero por Ramírez (H), 29 Ezequiel Ávila por Maxi López (C), 35 Enzo Tejada y Mateo Vignolo por Visaguirre y Navarro (H), 39 Javier Fernández por Amarfil (C), 40 Martín Correa por Vallés (H).

Expulsado: ST, 13 Maxi Fornari (C).

Árbitro: Jonathan Correa. Cancha: predio FADEP