Deportivo Rincón y Sol de Mayo perdieron como visitantes en el Federal A

Sumar puntos de visitante en el Federal A es muy difícil y así se reflejó hoy con las derrotas de Deportivo Rincón y Sol de Mayo por la fecha 12.

El León cayó 2 a 0 con Argentino de Monte Maíz en el debut de Alfredo Tizza como entrenador, luego de la salida de Pablo Castro.

El equipo neuquino sufrió ante los cordobeses que se hacen muy fuertes de locales. Los goles fueron cerca del final pero la ventaja se pudo dar antes.

Argentino marcó la cancha de entrada y casi abre el marcador en el comienzo en una jugada con varios rebotes que por poco no terminó en gol en contra de Rodrigo Herrera. Luego tuvo una muy clara con un remate al travesaño de Ignacio Blangetti.

Lejos del arco rival, Rincón resistió. El Oso Sánchez intervino con una buena atajada y después se salvó cuando el local pegó otro tiro en el horizontal mediante el ingresado Sebastián González.

Fue el propio González el que logró romper el cero a 10’ del final con un derechazo que no pudo tapar Sánchez. Cinco minutos después, Hugo Vera Oviedo puso el segundo en una pelota parada en un gol muy similar al que le hizo a Cipolletti en este campeonato.

A pura impotencia, Cristian Correa vio la roja en el León por una patada descalificadora a González que salió lesionado. A pesar del cambio de DT, Rincón llevaba cuatro sin perder.

La próxima fecha recibirá a Juventud Unida de San Luis. Con esta derrota, los neuquinos quedaron sextos, fuera de la zona de clasificación. Igual están a uno del cuarto, su rival del domingo que viene. En un grupo muy parejo, solo le sacan dos al último.

Por la zona 4, Sol de Mayo perdió 2 a 0 con Alvarado en Mar del Plata y quedó quinto. Sin un dominio abrumador, el local fue superior y abrió el marcador a los 20’ con bastante fortuna. Fue en un remate de Tomás Federico que descolocó al arquero Leonardo Torres tras un desvío que cambió la trayectoria.

El Albiceleste tuvo la suya con un derechazo desde afuera de Fabio Giménez que tapó el arquero, Emanuel Bilbao. La otra clara fue en el complemento con un cabezazo de Emiliano Soria que forzó otra buena intervención de Bilbao.

Soria vio la roja a 10’ del cierre por una falta de atrás. Con uno más, Alvarado lo liquidó con un tanto de Lucas Chiozza en el descuento. La próxima fecha, Sol de Mayo recibirá al líder Olimpo en Viedma.