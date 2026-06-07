Las ventas minoristas cayeron 1,2% en mayo 2026: el salto de las compras online no compensa la retracción

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron durante el mes de mayo 2026 una contracción interanual del 1,2% a valores constantes. Sin embargo, la medición intermensual respecto de abril arrojó un aumento de igual proporción, lo que marca un leve freno en la caída del sector.

De acuerdo con los datos brindados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con estos resultados consolidados, la actividad comercial acumuló una retracción del 3,1% durante los primeros cinco meses del año.

Los sectores que más levantaron en mayo 2026: hay migración del consumo hacia artículos esenciales y plataformas digitales

El índice general reveló que las transacciones online realizadas por los comercios con local a la calle experimentaron un notable incremento interanual del 15,2% y una suba intermensual desestacionalizada del 3,7%. Pese a este salto en los canales digitales, el desempeño no logró compensar de manera total la contracción observada en la modalidad presencial.

El balance operativo del mes evidenció una reconfiguración estructural en el patrón de los consumidores. Ante la sostenida pérdida del poder adquisitivo, la demanda se focalizó casi con exclusividad en el mantenimiento de la canasta básica. Como contrapartida, los sectores orientados a bienes no esenciales absorbieron el mayor impacto recesivo.

Para traccionar este volumen de ventas, los locales dependieron de la inyección de herramientas financieras, liquidaciones forzadas y eventos masivos de comercio electrónico.

El rubro de Alimentos y bebidas, el más sensible al bolsillo de los segmentos de ingresos medios y bajos, registró una leve variación interanual positiva del 0,2%. Desde CAME explicaron que “este comportamiento respondió a la contracción del poder adquisitivo y a la reasignación del ingreso por incrementos en tarifas de servicios públicos”.

A su vez, el informe oficial detalló que “se observó una modificación estructural en la demanda, orientada hacia artículos de primera necesidad, segundas marcas y una reducción de unidades por ticket. El sostenimiento de las ventas requirió la implementación de promociones, descuentos por pago en efectivo y planes de financiamiento”.

Por su parte, las Farmacias anotaron la mayor expansión interanual con un incremento del 8,2%. La entidad mercantil argumentó que “esta expansión respondió a la inelasticidad de la demanda al comercializar bienes de carácter esencial. El volumen de operaciones fue traccionado por la estacionalidad climática, la proliferación de patologías respiratorias y el avance de campañas de vacunación”.

Asimismo, detectaron “una migración del consumo hacia medicamentos genéricos”. Esta situación provocó que los márgenes de rentabilidad operaran “bajo presión” por el aumento de los costos fijos y el diferimiento en la cadena de pagos de las principales obras sociales.

En el extremo opuesto a los rubros esenciales, el segmento de Bazar, decoración y muebles lideró las retracciones con una profunda caída del 8,9%, seguido por Textil e indumentaria con un descenso del 5,2%.

Finalmente, Perfumería anotó un avance del 2,3%, mientras que el sector de Ferretería y materiales de construcción arrojó una variación comercial nula.

Las expectativas del sector Pyme

En cuanto a las expectativas a 12 meses, el sondeo proyectó un escenario de paridad para el 48,4% de los encuestados, mientras un 38,8% anticipó un repunte de la actividad. En materia de inversión, la gran mayoría, representada por el 59,4%, evaluó el contexto como adverso para la inyección de capital.