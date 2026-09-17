Programación de la última fecha del Federal A: Cipolletti juega el viernes, Rincón y Sol de Mayo cierran la Reválida el domingo

Cipo llega a la última fecha después de una gran victoria ante Alvarado de Mar del Plata.

Este fin de semana se disputa la última fecha de la segunda fase del Federal A. El Consejo Federal anunció los días, horarios y árbitros para la 9° jornada de la zona Campeonato y la zona Reválida, donde los tres equipos regionales se la juegan a todo o nada.

Por la zona Campeonato, Cipolletti tendrá una «final» en Salta. El albinegro realizará un extenso viaje hacia el norte del país y jugará en un insólito día. El duelo ante Juventud Antoniana se disputará el viernes a las 21:00 horas con el arbitraje del santiagueño Rodrigo Rivero.

Llama la atención esta programación, ya que el resto de partidos de esta zona B se disputarán el domingo en simultaneo desde las 15:00: Huracán-Atenas, Villa Mitre-Kimberley y Alvarado-Olimpo.

El equipo de Enríquez llega envalentonado tras el triunfo por 1-0 frente a Alvarado en la Visera de Cemento y tiene grandes chances de seguir en carrera por el primer ascenso. Para eso, deberá terminar entre los cuatro primeros de su grupo.

Si Cipo gana en Salta asegurará la clasificación sin depender de otro resultado. Si empata o pierde, necesita que Kimberley no derrote a Villa Mitre en Bahía Blanca. En el caso de sumar un punto, también entraría si Olimpo pierde con Alvarado en Mar del Plata.

Rincón se juega la clasificación y Sol de Mayo la permanencia

En la Reválida, los equipos regionales llegan a la última fecha con realidades opuestas. Rincón se ubica 6° con 12 puntos y afuera de la zona de clasificación. Cerrará esta fase de local ante Santamarina de Tandil (ya descendido) el domingo a las 15:00. El pampeano Franco Morón será el juez principal del duelo

El León tiene que ganar para avanzar a los cruces por el segundo ascenso. En caso de empatar, deberá esperar otros resultados para definir su destino en el certamen. Si pierde, cerrará su temporada este domingo.

Deportivo Rincón perdió 1 a 0 con FADEP en Mendoza. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Por otro lado, Sol de Mayo atraviesa un delicado momento y arriba a la última fecha muy comprometido. Sin chances de clasificación, el Celeste pone toda su atención a salvarse del descenso. El equipo viedmense viajará a La Pampa para medirse ante Costa Brava de General Pico el domingo a las 15:00. El cordobés Cesar Ceballo será el encargado de impartir justicia.

La lucha por zafar de la zona roja será ante Círculo Deportivo, que juga de local ante Germinal. Si el conjunto rionegrino iguala, permanecerá en el Federal A sin importar el resultado del otro encuentro. En cambio, si pierde y los de Otamendi ganan, habrá un partido desempate para definir al descendido.