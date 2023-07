Cipolletti visita a Villa Mitre en Bahía Blanca por el Federal A: hora y probables formaciones

Cipolletti tiene una prueba de fuego en el Federal A y encima, su rival está agrandado. El Albinegro visitará a Villa Mitre, en El Fortín de Bahía Blanca, en un duelo que se corrió para el lunes por la participación del Tricolor en la Copa Argentina.

Los dirigidos por Carlos Mungo dieron el golpe al eliminar a Godoy Cruz, se metieron entre los mejores 16 equipos del país y así, con el ánimo por las nubes recibirán a los rionegrinos.

El partido cerrará la fecha 22 de la zona 1 y se pondrá en marcha a las 19, con el control de Brian Ferreyra (Venado Tuerto).

Con todos los resultados puestos, Cipolletti deberá ganar si pretende volver a la zona de clasificación. Sansinena, que goleó 3-0 a Sol de Mayo, se metió en el podio y el Albinegro arrancará el juego en el quinto puesto.

Elvis Hernández y Manolo Berra volverán al primer equipo en lugar de Damián Jara y Lautaro Brienzo; mientras que Alejo Tabares irá por el lesionado Leandro Wagner.

El objetivo de Cipolletti: sumar como visitante en el Federal A

Efectivo en La Visera -lleva cuatro victorias en fila-, Cipolletti tiene la deuda pendiente de sumar afuera. Está claro que no será una tarea sencilla, porque Villa Mitre es de los equipos más sólidos de la categoría y llega con ese plus (y confianza) de su permanencia en la Copa Argentina. Está en octavos y espera por Rosario Central o Chaco For Ever para hacer más historia.

Y en la competencia Federal, su gran objetivo, tiene la gran oportunidad de achicar la distancia con su clásico rival, Olimpo, que ayer dejó puntos en el duelo contra Otamendi (2-2).

Villa Mitre vs. Cipolletti: formaciones, hora y árbitro

Villa Mitre: Daniel Moyano; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Federico Mancinelli, Ramiro Formigo; Martín Nicolás Peralta, Agustín Cocciarini, Maximiliano Alejandro López, Ricardo Tapia; Enzo González Gatica y Gabriel Jara. DT: Carlos Mungo.

Cipolletti: Facundo Crespo; Hernández, Ezequiel Rodríguez, Berra, Tabares; Fernando Petinerolli, Lucas Argüello, Maximiliano Amarfil, Laureano Doello; José Michelena y Favio Cabral. DT: Darío Bonjuour.

Árbitro: Brian Ferreyra.

Hora: 19.

Estadio: El Fortín de Bahía Blanca.

Posiciones del Federal A