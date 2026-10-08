Cómo está el historial entre Cipolletti y Alvarado antes del cruce por las semifinales del Federal A

Cipolletti recibe a Alvarado este domingo a las 15:30 por la semifinal de ida del Federal A en un duelo que promete entre dos rivales que tienen un largo historial de enfrentamientos.

El Albinegro se impone claramente en los duelos entre sí con un saldo de 14 victorias contra 5 de los marplatenses. En total, se enfrentaron 25 veces por torneos de AFA y también hubo 6 empates.

En La Visera, Alvarado ganó una sola vez y fue en el Federal A 2018. Al año siguiente, los bonaerenses ascendieron. El resto fueron 8 triunfos de Cipo y tres igualdades.

La mayoría de los enfrentamientos fueron por el Argentino A/Federal A. Solo dos fueron por Argentino B, en el 2007, por la segunda fase. Empataron 0 a 0 y 3 a 3 y Cipo ganó 3-1 en penales. Luego, terminarían ascendiendo.

Alvarado recién le pudo ganar a Cipolletti en el 11° cruce, en 2008. En los 10 anteriores (la mayoría en la década del ’90), el Albinegro ganó 7 y empataron 3.

La mayor goleada fue en el Argentino A 2013 en el que Cipo venció 4 a 0 a los marplatenses en La Visera. Los goles del equipo de Mingo Perilli fueron de Germán Alecha, Santiago Vergara, Manolo Berra y Oscar Negri.

En esta temporada, volvieron a enfrentarse después de ocho años luego de que Alvarado descienda de la Primera Nacional. El duelo en La Visera fue el mes pasado y el local se impuso 1 a 0 con gol de Nicolás Peralta de cabeza.