Federal A: se confirmó el árbitro y el horario para la semifinal de Cipolletti contra Alvarado en La Visera

Cipolletti recibirá a Alvarado el domingo en La Visera de Cemento por la semifinal de ida por el primer ascenso del Federal A y hoy se confirmó el horario y el árbitro.

Se jugará desde las 15:30 y el árbitro será el cordobés Fernando Rekers. Se trata de uno de los jueces con mayores antecedentes polémicos en la categoría.

A Cipo lo dirigió dos veces este campeonato. En la primera fase estuvo en la victoria 3 a 0 en La Visera contra Huracán Las Heras y en la zona campeonato le tocó el empate 1 a 1 con Villa Mitre en Bahía Blanca.

Al equipo marplatense lo dirigió en dos ocasiones, con un triunfo (3-0 a Santamarina) y un empate (0-0 con Kimberley), ambos en el Minella.

La vuelta será el domingo 18/10 en Mar del Plata y Alvarado tiene la ventaja deportiva. El Albinegro deberá ganar la serie para avanzar a la final única por el ascenso.

La otra semifinal también se disputará el domingo, desde las 16, y la protagonizarán Olimpo y San Martín de Formosa. La ida será en el Roberto Carminatti de Bahía Blanca y la ventaja deportiva es para los formoseños.