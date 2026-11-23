La semana está más que resuelta con el menú que nos comparte el chef ejecutivo Roberto Montiel. Los toques gourmet en cada plato se destacan por sabor, aroma y color. Elaboraciones que podemos poner en práctica todas las veces que tengamos ganas de comer algo rico con nivel de restaurante. Solo hay que tomar nota y seguir el paso a paso.

Roberto Montiel, chef ejecutivo.



Listado de compras

400 gr almejas

200 gr camarones

8 costillitas de cordero

200 gr langostinos

400 gr mejillones

4 osobucos de ternera

4 pechugas de pollo

200 gr pulpa de cangrejo

truchas grandes

5 huevos

16 aceitunas negras

ají picante

8 dientes de ajo

4 ramitas de albahaca

2 tallos de apio

350 gr arroz

700 gr caldo de carne

1 caldo de verduras

4 cebollas

1 ramita de estragón

harina

3 limones

200 gr manteca

hojas de menta fresca

1 morrón rojo

1 morrón verde

800 g de papas

1 cda. de piñones

4 cdas. parmesano rallado

1 cda. queso picante rallado

romero + perejil

100 gr salvado

500 gr cherrys

3 tomates maduros

1 yogur

2 zanahorias

LUNES: Costillitas de cordero con tomates cherry y menta



Ingredientes (4 personas):

– 8 costillitas de cordero

– hojas de menta fresca

– 300 gr tomates cherry maduros

– ½ limón

– caldo de verduras

– 1 cda. manteca

– orégano

– sal + pimienta negra



Preparación

1. Ablandar la manteca. Picar la menta e incorporarla a la manteca junto con el jugo de limón, un poco de sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea.

2. Untar las costillitas con la mezcla y llevarlas a la heladera durante 1 hora.

3. Dorar las costillitas en un poco de manteca, agregar el caldo de verduras y cocinar 10 minutos más.

4. Antes de servir, espolvorear las costillitas con orégano y menta fresca. Acompañar con los tomates saltados.

MARTES: Pechugas de pollo con mariscos



Ingredientes (4 personas):

– 4 pechugas de pollo

– 200 gr camarones

– 200 gr langostinos

– 400 gr mejillones

– 400 gr almejas

– 200 gr pulpa de cangrejo

– aceite de oliva

– 2 dientes de ajo

– harina c/n

– 1 vaso vino blanco

– sal + pimienta de cayena



Preparación

1. Pasar las pechugas por harina. Colocar en una olla los mariscos con valvas y abrirlos con un chorrito de aceite. Colar el jugo y reservar.

2. Calentar aceite en una cacerola y dorar las pechugas, condimentadas con sal y pimienta, junto con el ajo picado. Retirar y reservar al calor.

3. En el mismo aceite, agregar los camarones, los langostinos y la pulpa de cangrejo. Saltear un par de minutos, volver a colocar las pechugas, bañar con el vino blanco y un poco del jugo de los mariscos, y cocinar unos minutos más.

4. Servir las pechugas cubiertas con los mariscos y rociar con la salsa bien caliente.

MIÉRCOLES: Truchas de La Goulette (Túnez)



Ingredientes (4 personas):

– truchas grandes

– limón

– 1 morrón rojo

– 1 morrón verde

– ají picante

– 2 dientes de ajo

– 2 cebollas medianas

– 4 ramitas de perejil

– 1 ramita de estragón

– 8 cdas. soperas de aceite de oliva

– 3 tomates maduros

– 16 aceitunas negras sin carozo

– 4 huevos

– sal + pimienta



Preparación

1. Limpiar y descamar las truchas. Condimentar con sal, pimienta y jugo de limón. Reservar en la heladera.

2. Cortar los morrones y el ají en tiras. Picar la cebolla, el ajo, el perejil y el estragón. Calentar 3 cucharadas de aceite en una sartén y sofreír esta mezcla durante 1 minuto. Añadir los morrones y cocinar 5 minutos más.

3. Pelar los tomates y trocearlos. Agregarlos a la preparación junto con las aceitunas negras. Rectificar la sal y la pimienta, y cocinar 5 minutos más.

4. Freír las truchas en un poco de aceite, por ambos lados, dándolas vuelta con cuidado para no romperlas.

5. Disponer las truchas en fuentes aptas para horno, cubrir con la salsa y hornear durante 10 minutos. Servir bien calientes, acompañados con un huevo frito.

JUEVES: Ñoquis de papa y salvado al pesto



Ingredientes (4 personas):

Para los ñoquis

– 800 gr papas

– 160 gr harina

– 100 gr salvado

– 1 huevo

– 1 pizca de sal

Para el pesto

– 4 ramitas de albahaca

– 1 cda. piñones

– 4 dientes de ajo

– 1 gajo de nuez

– 4 cdas. queso parmesano rallado

– 5 cdas. aceite de oliva extra virgen

– 1 cda. queso picante rallado

– 1 yogur

– sal y pimienta



Preparación

1. Hervir las papas en agua con sal, pelarlas y pasarlas por el prensapapas. Agregar el salvado, la harina, el huevo y una pizca de sal. Trabajar con las manos apenas enharinadas, formar cilindros y cortarlos en trocitos.

2. Aplastar levemente los trocitos con el pulgar sobre una superficie enharinada, o bien con el dorso de un tenedor.

3. Cocinar en abundante agua con sal en ebullición. En cuanto floten, escurrir y condimentar con abundante salsa pesto.

4. Para el pesto: colocar en el vaso de la licuadora la albahaca lavada y seca, los piñones, el ajo, el gajo de nuez, los quesos rallados, el yogur, sal, pimienta y aceite. Procesar de 2 a 3 minutos.

VIERNES: Osobuco con arroz pilaf



Ingredientes (4 porciones):

Para el osobuco

– 4 osobucos de ternera

– 250 gr tomates

– 2 cebollas

– 2 zanahorias

– 2 tallos de apio

– 1 cubito de caldo

– aceite

– 1 vaso de vino blanco

– harina común c/n

– perejil picado

– romero

Para el arroz pilaf

– 700 gr caldo de carne

– 350 gr arroz

– 120 gr cebolla

– 60 gr manteca

– sal



Preparación

1. Enharinar apenas los osobucos, dorarlos en un poco de aceite y disponerlos en una asadera, sin superponerlos.

2. Cortar en trocitos las cebollas, las zanahorias y el apio. Escaldar los tomates, pelarlos y cortarlos en cubitos. Colocar las verduras en una sartén y sofreír suavemente.

3. Añadir el perejil y el romero picados, bañar con un vaso de vino blanco y dejar que se evapore. Agregar 280 ml de agua y el cubito de caldo desmenuzado. Hervir 5 minutos y verter sobre los osobucos. Tapar y hornear a 200° C durante 1 hora y media.

4. Para el arroz pilaf: llevar el caldo a ebullición. Picar la cebolla bien fina y sofreírla en una fuente apta para horno con la mitad de la manteca. Agregar el arroz, salar y dorar.

5. Verter el caldo hirviendo sobre el arroz, tapar la fuente con un papel enmantecado y hornear a 200° C (horno precalentado) durante 15 minutos.

6. Retirar el arroz del horno y añadir el resto de la manteca. Condimentar con pimienta y servir en 4 platos, con un osobuco en el centro y bañado con la salsa.