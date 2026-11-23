El Senado retoma el debate por la reforma electoral: a qué hora se reúnen y los cambios que se proponen para el 2027

Con la mira puesta en la reelección de Javier Milei en 2027, el oficialismo acelera en la recta final del año para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Senado. «Están los votos para la media sanción», garantizó un funcionario en referencia a la reforma electoral que el Gobierno busca debatir el próximo jueves en la Cámara alta.

En la Casa Rosada estiman una base de 38 apoyos que podría estirarse a 41 si avanzan las conversaciones de los próximos días. Ese poroteo incluye al bloque violeta, aliados del radicalismo y del PRO, y el respaldo de los gobernadores Rolando Figueroa, Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) aunque advierten que algunos legisladores podrían desmarcarse en artículos particulares.

Todo este movimiento legislativo ocurre bajo presión económica y política: el riesgo país perforó los 1.000 puntos y el dólar oficial trepó a $1.595, su techo en lo que va del año. Mientras tanto, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13 en Casa Rosada para ordenar los pasos tras la caída de la sesión de la semana pasada y evitar nuevos traspiés.

La rosca por 2027 y la tregua con Patricia Bullrich

Las negociaciones en el Congreso están encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo «Lule» Menem, junto a la senadora Patricia Bullrich. «Los acuerdos en el Senado parecen estar dados. Según Infoabe más difícil es la sesión del jueves.

Si se aprueba, sale en Diputados», anticipó un integrante de la mesa política.

El clima interno suma fricciones entre la administración libertaria y Bullrich por el intento de capitalizar el dictamen de la reforma electoral —un tironeo en el que también talló Santilli—, aunque la cúpula decidió contener el choque para no dinamitar la agenda legislativa. «Patricia es necesaria. Post reforma veremos», admitieron desde el entorno más cercano al Presidente.

En sintonía con la cuenta regresiva, el exdiputado bullrichista Gerardo Milman —uno de los primeros en advertir sobre la inclusión de las colectoras, luego retiradas del texto— publicó en su cuenta de X: «El jueves 26/11 en el HSN, 38/40 los esperamos».

Desde el espacio de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ratificaron que las definiciones electorales para 2027 quedarán atadas a cómo salga la reforma y a los calendarios provinciales.

«Con el nuevo panorama empezaremos a tener las conversaciones para el 2027 y a mirar hacia adelante con los gobernadores aliados», prometieron desde su entorno a Infobae, tras haber advertido en julio: «Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran».

El calendario en el Senado y la agenda de Diputados

Antes de que llegue el turno de la reforma electoral el jueves, Santilli afrontará el miércoles a las 15 su primer informe de gestión en el Senado. Ese mismo día, desde las 10, se espera que el bloque de La Libertad Avanza dictamine el proyecto de ludopatía infantil, que cuenta con media sanción desde noviembre de 2024.

En Diputados, el titular del cuerpo, Martín Menem, encamina el tratamiento del Presupuesto 2027 para este jueves e incorporó a la agenda la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central tras la sesión frustrada de la semana pasada. En cambio, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) quedará postergada para el llamado a sesiones extraordinarias previsto para diciembre, en medio de disputas y recelos entre sectores libertarios.