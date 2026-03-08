Cómo será el Torneo Argentino del Interior, el nuevo campeonato de ascenso de AFA

En una reestructuración de las categorías de ascenso, la AFA confirmó la creación de un nuevo torneo que empezará en 2027 y dará boletos para el Federal A.

Se trata del Torneo Argentino del Interior que funcionará como lo hacía anteriormente el Federal B, en el cuarto escalón del fútbol argentino.

El nuevo campeonato no eliminará el Regional Amateur pero sí lo desplazará a la quinta categoría. La diferencia, es que el flamante torneo se jugará durante gran parte del año, con menos equipos pero más partidos que el Regional.

El Torneo Argentino del Interior iniciará con un mínimo de 64 equipos y se disputará desde abril a noviembre a partir del año que viene.

De ese total, 48 clubes serán elegidos por el Consejo Federal en base al denominado «mérito institucional» que tendrá en cuenta la historia, las actuaciones recientes y la infraestructura, entre otros aspectos.

Los 16 cupos restantes se resolverán en el próximo Regional Amateur que dará dos ascensos por región. Con este esquema, en la edición pasada hubieran ascendido La Amistad y Boxing de Río Gallegos.

El Federal A que empieza en dos semanas tendrá cuatro descensos al nuevo torneo y a partir del año que viene serán seis.

El Torneo Argentino del Interior dará 6 ascensos al Federal A y tendrá 16 descensos al Regional Amateur. Serán 8 clubes por cada región, por lo que toda la Patagonia contará solo con esa cantidad de equipos.

Esta categoría tendrá un status semi profesional. En principio, serían obligatorios cuatro contratos profesionales como mínimo, la mitad que el Federal A.