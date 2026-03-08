Chiqui Tapia minimizó la salida de River del Comité Ejecutivo de AFA: «Cuando asumimos no…»

En medio del paro de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia encabezó el tercer encuentro de dirigentes del interior, en las instalaciones del club Instituto Atlético Central Córdoba. Tras el evento, el presidente se refirió por primera vez a la salida de River Plate del Comité Ejecutivo.

Tras la reunión en donde se ratificó el paro del fútbol argentino, el Millonario emitió un comunicado donde expresó su disconformidad con algunas medidas de la entidad, pero ratificó su compromiso y su vínculo con la AFA.

Tras el encuentro que se realizó en Córdoba, el dirigente fue consultado por El Doce sobre la decisión del club de Núñez y la posibilidad de que otras instituciones adopten la misma postura, Tapia respondió con ironía: “Ah, ¿son más? No sabía”, dijo entre sonrisas.

Luego amplió su postura y recordó el contexto institucional cuando asumió la conducción de la AFA. “Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité. Ni River ni San Lorenzo de Almagro. Había cinco equipos que no formaban parte”, expresó el dirigente.

En su primera referencia pública a la determinación del club millonario, Tapia evitó profundizar en la polémica y tampoco mencionó a integrantes de la actual dirigencia de River. Además, no dio precisiones sobre cómo continuará el vínculo institucional entre el club de Núñez y la AFA tras el comunicado difundido esta semana.

El comunicado difundido por River en redes sociales

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.