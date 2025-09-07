Cómo sigue el Federal A para Cipolletti: afuera de los cuartos y rumbo al segundo ascenso

Luego del empate 0 a 0 ante Atenas de Río Cuarto, Cipolletti ya no tiene chances de quedar entre los cuatro primeros de la Zona Campeonato y quedó obligado a jugar por el segundo ascenso en el Federal A.

El Albinegro está anteúltimo con 6 puntos y lo máximo a lo que puede aspirar es a terminar 6° en esta instancia si vence a Olimpo como local en el cierre la próxima fecha. De esta manera, también quedó afuera de la pelea por entrar a la Copa Argentina 2026 donde van los cinco mejores.

Los cuatro primeros del grupo jugarán los cuartos de final por el primer ascenso. Los demás quedarán emparejados con los equipos que avancen de la Fase Reválida en una llave de playoffs por el segundo ascenso.

Será a doble partido y Cipolletti tendrá ventaja deportiva en el primer cruce. Su rival de la Reválida lo sabrá la semana que viene cuando concluya esta ronda. Para ascender desde este punto se deben ganar cinco series mano a mano por lo que arrancan en una especie de 16avos.

Los que van quedando afuera rumbo al primer ascenso también se integran en esta segunda llave. Los cuatro primeros eliminados entran en la primera instancia por el otro boleto y los demás más adelante.

Lo cierto es que el torneo aún no terminó para el Albinegro. Ahora le tocará un camino más largo que el ideal donde buscará reencontrarse con el nivel y la eficacia de la primera fase donde fue líder.