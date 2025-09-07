En vivo: Cipolletti ya visita a Atenas de Río Cuarto por el Federal A

Cipolletti ya se juega la última chance de seguir en carrera por la clasificación en la Zona Campeonato del Federal A contra Atenas de Río Cuarto en Córdoba.

El Albinegro está obligado a ganar para mantener sus posibilidades de meterse entre los cuatro primeros. Si no lo hace jugará por el segundo ascenso junto a los que avancen de la Fase Reválida.

El equipo del Chango Cravero, que vuelve al banco tras cumplir dos fechas de suspensión, viene de una dura derrota de local contra Bolívar que terminó con incidentes afuera de La Visera de Cemento.

En la defensa, la novedad está en los laterales. Yago Piro (volvió de un desgarro) y Nehuén García reemplazaron a Nicolás Trejo y Gustavo Mbombaj, que están en el banco. Además, Matías Páez y Leandro Vella se metieron en lugar de Lucas Mellado (con una molestia muscular) y Nicolás Parodi.

De esta manera, Cipo forma con: Facundo Crespo, Yago Piro, Jeremías Langa, Yair Marín, Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Matías Páez, Gonzalo Lucero; Leandro Vella y Cristian Ibarra.

Atenas salió con: Cristian Geist; Juan Romero, Francisco Araya, Federico Peralta, Lucio Pérez; Facundo Mucignat, Agustín Alcaraz, Antú Hernandez; Gabriel Azcurra; Mariano Martínez y Mateo Mana.