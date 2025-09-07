SUSCRIBITE
Futbol Deportes

EN VIVO

En vivo: Cipolletti ya visita a Atenas de Río Cuarto por el Federal A

Cipolletti se juega su última chance para clasificar en la Zona Campeonato en su visita a Atenas de Río Cuarto.

Redacción

Por Redacción

Cipo viene de perder con Bolívar en La Visera. (Foto: Matías Subat)

Cipo viene de perder con Bolívar en La Visera. (Foto: Matías Subat)

Cipolletti ya se juega la última chance de seguir en carrera por la clasificación en la Zona Campeonato del Federal A contra Atenas de Río Cuarto en Córdoba.

El Albinegro está obligado a ganar para mantener sus posibilidades de meterse entre los cuatro primeros. Si no lo hace jugará por el segundo ascenso junto a los que avancen de la Fase Reválida.

El equipo del Chango Cravero, que vuelve al banco tras cumplir dos fechas de suspensión, viene de una dura derrota de local contra Bolívar que terminó con incidentes afuera de La Visera de Cemento.

En la defensa, la novedad está en los laterales. Yago Piro (volvió de un desgarro) y Nehuén García reemplazaron a Nicolás Trejo y Gustavo Mbombaj, que están en el banco. Además, Matías Páez y Leandro Vella se metieron en lugar de Lucas Mellado (con una molestia muscular) y Nicolás Parodi.

De esta manera, Cipo forma con: Facundo Crespo, Yago Piro, Jeremías Langa, Yair Marín, Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Matías Páez, Gonzalo Lucero; Leandro Vella y Cristian Ibarra.

Atenas salió con: Cristian Geist; Juan Romero, Francisco Araya, Federico Peralta, Lucio Pérez; Facundo Mucignat, Agustín Alcaraz, Antú Hernandez; Gabriel Azcurra; Mariano Martínez y Mateo Mana.


Temas

Atenas

Cipolletti

Club Cipolletti

Federal A

Cipolletti ya se juega la última chance de seguir en carrera por la clasificación en la Zona Campeonato del Federal A contra Atenas de Río Cuarto en Córdoba.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios