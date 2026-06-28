Cómo siguen los 16vos de final del Mundial 2026: se viene un lunes con tres partidazos

En una jornada futbolera que promete muchas emociones, este lunes continúa la acción de 16avos de final del Mundial 2026 con tres partidos, en una dinámica que se mantendrá hasta el viernes cuando se complete esta fase.

El día comenzará con un plato fuerte con el cruce entre Brasil y Japón en Houston, a las 14 horas. La Verdeamerela que dirige Carlo Ancelotti ganó su grupo después de empatar con Marruecos en el debut y ganarle fácilmente a Haití y Escocia en los restantes.

Del otro lado, Japón igualó con Países Bajos y Suecia y goleó a Túnez. Además, le ganaron 3 a 2 a Brasil en un amistoso jugado en octubre del año pasado, una señal de alarma para los sudamericanos. Sin Raphinha, lesionado, y con Neymar para entrar un ratito, Carletto repetiría la delantera con Vinicius, Rayan y Matheus Cunha.

A las 17:30, Alemania se enfrentará a Paraguay en Boston. Los europeos clasificaron con anticipación al golear a Curazao y ganarle con lo justo a Costa de Marfil pero en la última fecha cayeron con Ecuador, a pesar de poner a todos los titulares.

Los guaraníes, dirigidos por Gustavo Alfaro, pasaron con lo justo como uno de los terceros. Fueron muy superados por Estados Unidos en el debut, vencieron a Turquía en el duelo clave y empataron con Australia en la última. Para este encuentro, recuperan a Miguel Almirón, que cumplió la fecha de suspensión.

Aunque parece difícil, esa victoria de Ecuador hace creer que los paraguayos tienen una chance de dar el golpe. Ya se enfrentaron en los octavos del Mundial de Corea – Japón 2002 con triunfo alemán por 1-0 con un agónico gol de Oliver Neuville.

A las 22, la jornada cerrará con Países Bajos – Marruecos en Monterrey, México. La Naranja arrancó con un empate ante Japón y mejoró con goleadas a Suecia y Túnez. Junto a Francia y Alemania, es de las selecciones que más convirtió con 10 tantos.

Del otro lado, Marruecos cumplió al empatar con Brasil y vencer a Escocia y Haití. Fueron semifinalistas en Qatar 2022 y son los actuales campeones del mundo Sub 20. Ya dejaron de de ser sorpresa y si avanzan no sería considerado un batacazo.