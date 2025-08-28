SUSCRIBITE
Futbol Deportes

EN VIVO

River y Unión ya se enfrentan en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina

River ya se mide con Unión de Santa Fe en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. Paulo Díaz, Juanfer Quintero y Facundo Colidio están en el banco de suplentes.

Redacción

Por Redacción

Lautaro Rivero es titular ante Unión. (Foto: @RiverPlate)

Lautaro Rivero es titular ante Unión. (Foto: @RiverPlate)

River y Unión de Santa Fe ya se enfrentan en el Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. Marcelo Gallardo sorprendió con la formación que eligió.

Después de que se especule con un tridente ofensivo, el entrenador prefirió mandar a Facundo Colidio al banco y hacer dupla ofensiva con Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

La otra novedad es que Paulo Díaz tampoco es titular y juega el juvenil Lautaro Rivero. El chileno arrastra una molestia en la rodilla y fue preservado.

Kevin Castaño, que fue suplente en la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, está desde el inicio mientras que Juanfer Quintero espera su chance entre los relevos.

Las formaciones de River – Unión

De esta manera, River forma con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Galoppo, Nacho Fernández; Salas y Driussi.

Unión, dirigido por Leonardo Madelón, salió con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.


Temas

Copa Argentina

river

River Plate

Unión de Santa Fe

River y Unión de Santa Fe ya se enfrentan en el Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. Marcelo Gallardo sorprendió con la formación que eligió.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios