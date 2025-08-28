River y Unión ya se enfrentan en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina

River y Unión de Santa Fe ya se enfrentan en el Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. Marcelo Gallardo sorprendió con la formación que eligió.

Después de que se especule con un tridente ofensivo, el entrenador prefirió mandar a Facundo Colidio al banco y hacer dupla ofensiva con Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

La otra novedad es que Paulo Díaz tampoco es titular y juega el juvenil Lautaro Rivero. El chileno arrastra una molestia en la rodilla y fue preservado.

Kevin Castaño, que fue suplente en la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, está desde el inicio mientras que Juanfer Quintero espera su chance entre los relevos.

Las formaciones de River – Unión

De esta manera, River forma con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Galoppo, Nacho Fernández; Salas y Driussi.

Unión, dirigido por Leonardo Madelón, salió con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.