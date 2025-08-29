Franco Armani volvió a salvar a River en los penales: «Nunca me doy por vencido»

A los 38 años, en el tramo final de su carrera, Franco Armani se convirtió en un arquero atajador de penales. A una semana de tapar el último para pasar a cuartos de la Libertadores, esta vez atajó dos ante Unión y River clasificó a la misma instancia en la Copa Argentina.

El arquero le atajó a Lucas Gamba y Valentín Fascendini para que el Millonario se imponga 4-3 en la tanda. Contra Libertad, cortó una racha de 8 definiciones perdidas consecutivas y ahora logró el segundo triunfo consecutivo por esta vía.

«Esto es así, tenerse confianza. Tener claro los pateadores, estudiarlos y después, es un juego mental. Y también destacar la ejecución de mis compañeros, eso es muy importante. Hay momentos que también se gana por penales, lo estamos haciendo y seguimos en camino en todas las competencias», aseguró Armani luego del partido en Mendoza.

🗣️ "ME PUEDEN CRITICAR, ME PUEDEN DECIR LO QUE QUIERAN, PERO YO NUNCA ME DOY POR VENCIDO. SIEMPRE EN LA VIDA FUI UN LUCHADOR"



River no ganaba dos series por penales seguidas desde 2019 ante Gimnasia de Mendoza en Copa Argentina y Cruzeiro en la Libertadores. Para Armani fue la primera vez ya que en esa ocasión, ante los mendocinos, atajó Germán Lux.

«Yo no me doy por vencido. Me pueden criticar, me pueden decir lo que quieran, pero yo nunca me doy por vencido. Siempre en la vida fui un luchador», destacó el arquero.

«Esto es consecuencia del trabajo, del sacrificio, de nunca darse por vencido. Nunca me relajo, siempre quiero más y obviamente estamos en un club que exige. Destacar el esfuerzo que hicimos durante los 90 minutos, pero bueno se dio por penales y muy contento», completó.