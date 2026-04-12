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River y Racing empatan sin goles en el Cilindro de Avellaneda

Racing y River empatan 0 a 0 en el Cilindro de Avellaneda. En el Millonario debuta el defensor Tobías Ramírez que llegó de Argentinos Juniors.

Redacción

Por Redacción

River empata 0 a 0 con Racing en Avellaneda. (Foto: Maxi Failla - Clarín Fotos)

River empata 0 a 0 con Racing en Avellaneda. (Foto: Maxi Failla - Clarín Fotos)

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River empatan 0 a 0 en el gran partido del domingo por el Apertura de la Liga Profesional.

En el Millonario, debuta Tobías Ramírez en lugar de Lautaro Rivero que llegó a las cinco amarillas. El defensor fue el último refuerzo proveniente de Argentinos Juniors.

En el resto del equipo, el Chacho Coudet no realizó cambios y puso lo mejor que tiene. Se espera que rote jugadores en la Copa Sudamericana el miércoles contra Carabobo antes del Superclásico con Boca.

Formaciones

Racing: Cambeses; Cannavo, Di Césare, Rojo, García Basso; Sosa, Zuculini, Baltasar Rdríguez, Adrián Fernández; Solari y Martínez.

River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Subiabre, Driussi y Colidio.


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En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River empatan 0 a 0 en el gran partido del domingo por el Apertura de la Liga Profesional.

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