Copa Libertadores: Racing primero, Argentinos segundo y la chance de otro River-Boca

Racing se sumó al bombo de los primeros con su goleada ante Ñublense (4-0), Argentinos Juniors bajó al de los segundos por la caída contra Independiente del Valle (3-2) y sólo quedan cuatro partidos para que queden armados los dos grupos de ocho en la previa del sorteo de octavos de final. Con River entre los escoltas y Boca cerca de asegurar el uno, todas las miradas están en puestas en el posible superclásico en los octavos de final.

Cómo están los bombos

PRIMEROS

Olimpia (14, +9)

Racing (13, +7)

Paranaense (13, +5)

Bolívar (12, +7)

Internacional (12, +4)

Independiente del Valle (12, +5)

Fluminense (10, +4)

Boca (10, +3)

SEGUNDOS

Palmeiras (12, +6)

Flamengo (11, +6)

Argentinos Juniors (11, +2)

Nacional (11, +2)

Atlético Mineiro (10, +2)

River (10, 0)

Atlético Nacional (10, 0)

Pereira (7, 0)

Hoy se cierra la fase de grupos

A las 19

Boca vs. Monagas y Colo Colo vs. Pereyra

A las 21

Palmeiras vs. Bolívar y Barcelona (E) vs. Cerro Porteño

¿Cuándo es el sorteo?

El sorteo será el miércoles 5 de julio en Luque, Paraguay, donde se confirmarán cómo quedarán las llaves que comenzarán a disputarse el 2 de agosto. La ubicación en cada tabla les otorgará un ordenamiento del 1 al 8 para los ganadores de grupos y del 9 al 16 para los segundo. Los equipos con mejor desempeño (bombo 1) definirán sus partidos de local.

¿Cómo siguen hasta semifinales?

Para las fases siguientes y hasta las semifinales, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración de cada equipo. En estas fase podrán enfrentarse clubes del mismo país. La final, a partido único se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el 11 de noviembre.