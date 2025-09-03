Copa País: cuándo vuelve a jugar la selección de Neuquén y las quejas de Bariloche

La selección de Lifune que representa a Neuquén en la Copa País ya tiene rival, sede y fecha confirmada para el cruce de la próxima instancia luego de eliminar a Bariloche en el debut.

El conjunto neuquino volverá a tener acción por la nueva competencia de AFA el domingo 14 de septiembre cuando enfrentará al combinado de la Liga del Valle de Chubut.

Inicialmente, esta nueva fase iba a ser un triangular pero ante la baja de la selección de Río Grande de Tierra del Fuego será un único partido y se disputará nuevamente en la cancha de Atlético Neuquén.

El equipo de la Liga del Valle de Chubut, que comprende a las ciudades de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon, dejó afuera a la Liga del Oeste de la misma provincia.

El que avance luego de ese enfrentamiento será el representante patagónico en los cuartos de final del torneo. El que pase se medirá con la liga de Tandil que ganó la región Buenos Aires – Pampeana Sur.

Bariloche se quejó del arbitraje en Neuquén

Rafael Alderete, entrenador de la selección de Bariloche, apuntó contra el arbitraje de Germán Macchi y señaló que representantes del equipo neuquino se metieron en el vestuario de los jueces en el entretiempo.

«Terminando el primer tiempo se empieza a poner complejo todo, parte del cuerpo técnico vio que el presidente de Lifune y gente de Neuquén estaba en el vestuario de los árbitros, cada cuál que saque sus conclusiones sobre qué estaban haciendo», aseguró en diálogo con El Seis TV.

«Al minuto de juego del segunto tiempo tenemos una expulsión que no era para roja. Ahí entramos en un pozo que no pudimos salir. En el segundo gol de tiro libre no era falta. Futbolísticamente estuvimos a la altura, de igual a igual ganábamos 1 a 0, pero después el contexto fue otro», reclamó el DT.