Crece la polémica en San Lorenzo: Marcelo Moretti estuvo en el entrenamiento del plantel

Luego de que se confirme la renuncia del vicepresidente primero, Julio Lopardo, San Lorenzo atraviesa una profunda crisis institucional. Marcelo Moretti, presidente de la institución informó que retomará sus funciones en el club tras la licencia y este jueves sorprendió a todos en el entrenamiento del plantel.

Según dio a conocer TyC Sports, Moretti mantuvo una charla con el entrenador del Ciclón, Damián Ayude, luego se reunió con algunos empleados del club y finalmente se retiró del predio. Su visita habría durado alrededor de una hora.

La presencia del mandamás en la práctica a puertas cerradas habría generado un fuerte repudio de los socios que se autoconvocaron en las puertas del club. Mientras que sectores de la oposición anunciaron que asistirán a la sede de Avenida La Plata para rechazar la vuelta de Moretti al Cuervo este viernes desde las 19, según informó el medio Doble Amarilla.

Moretti vuelve a la presidencia de San Lorenzo tras el escándalo de la cámara oculta

Luego de que saliera a la luz la cámara oculta a Moretti donde presuntamente acepta una coima para fichar a un juvenil, estalló el caos y decidió tomarse una licencia para alejarse del club. En medio de la polémica, la Justicia inició una investigación por administración fraudulenta y Lopardo, que en su momento era vocal, quedó al frente de la institución.

Sin embargo, desde el primer momento dejó en claro que no seguiría. «Si vuelve, renuncio«, aseguró tiempo atrás.

En los últimos días, luego de la visita de Moretti a la sede del Ciclón junto a un escribano, la vuelta del presidente comenzó a tomar más fuerza. Ayer se confirmó: envió el mail correspondiente a Secretaría y convocó a una reunión de Comisión Directiva para el lunes próximo.