Marcelo Moretti levantó su licencia y volverá a la presidencia de San Lorenzo: la postura de la dirigencia

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más fuertes de la crisis institucional. Marcelo Moretti, presidente elegido a fines de 2023, estaba de licencia mientras es investigado por la justicia pero este miércoles confirmó que retomará las riendas del club. Julio Lopardo, mandamás interino, tiene la decisión tomada de renunciar.

Desde que en abril salió a la luz el escándalo contra Moretti, el mandatario decidió tomarse un tiempo alejado del club. En ese contexto, la Justicia inició una investigación por administración fraudulenta y Lopardo, que era vocal, quedó al frente de la institución. Sin embargo, desde el primer momento dejó en claro que no seguiría. “Si vuelve, renuncio”, advirtió.

En los últimos días, Moretti se presentó en la sede junto con un escribano y la vuelta del presidente comenzó a tomar más fuerza que nunca. En las últimas horas, se confirmó: envió el mail correspondiente a Secretaría y convocó a una reunión de Comisión Directiva para el lunes próximo. Ante este escenario, la decisión de Lopardo es clara y presentará la renuncia, no solo como presidente sino que también como vocal y se irá definitivamente.

El problema dirigencial que genera la vuelta de Marcelo Moretti

El regreso de Moretti genera un gran problema en el Ciclón. La vuelta del mandatario no se dará de un día para el otro, por lo que si Lopardo se va del cargo, San Lorenzo se quedaría sin firma y no podría, entre otras cosas, abrir su estadio para que el Ciclón pueda jugar de local este sábado contra Instituto.

Por este motivo todavía no se oficializó la salida del presidente interino ya que dejaría todo firmado para poder disputar el encuentro ante la Gloria y además dejar las cuentas del club operativas. Otro detalle clave es que la próxima fecha es justamente el clásico ante Huracán.