Cristiano Ronaldo sigue en conflicto con Al Nassr y su futuro es incierto

En el día de su 41° cumpleaños, Cristiano Ronaldo mantuvo su postura de no jugar en Al Nassr por diferencias con los directivos del club y su futuro en la liga de Arabia Saudita es incierto.

El problema comenzó luego de que el portugués se negara a ser parte del plantel en el partido con Al Riyadh. Luego se supo que es por un conflicto con los que manejan el club.

La principal diferencia es que el jugador considera que hay una falta de respaldo tanto estructural como deportivo en el Al Nassr, más que nada si se compara con los otros clubes de la liga árabe.

La liga árabe estuvo movilizada en las últimas semanas por el paso de Karim Benzema del Al Ittihad al Al Hilal. El francés se fue del club en el que estaba por razones similares a las que manifiesta Cristiano Ronaldo en Al Nassr.

A cinco meses del Mundial 2026, el portugués analiza cambiar de destino. El Sporting de Lisboa, club donde debutó en primera, sueña con repatriarlo. También tendría propuestas de la MLS.

En las últimas horas, también lo vincularon con River. El Millonario hizo un intento antes del Mundial de Clubes pero no prosperó. El jugador igual no le cerró las puertas.

Desde que llegó al fútbol árabe, Ronaldo metió 117 goles en 133 partidos. Llegó a 961 tantos en su carrera y va por el gran objetivo de llegar a 1.000.