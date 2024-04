¿Cuántas opciones hay para que River y Boca se crucen en los cuartos de la Copa de la Liga?

Medina vs. Barco, una imagen que se puede repetir el fin de semana. (Archivo FBaires)

Godoy Cruz es el único que está clasificado, pero tiene ganas de hacer lío en La Bombonera, y los otros siete lugares para los cuartos de final se definirán entre 12 equipos. Ahí están metidos River y Boca, que podrían verse las caras el fin de semana, cuando empiecen los cruces directos de la Copa de la Liga, camino al título.

El Xeneize salió de la zona de clasificación luego de la caída ante Estudiantes, pero depende de sí mismo porque una victoria ante el Tomba le garantiza uno de los cuatro lugares. Sin embargo, dependerá de otros resultados para conocer su posicion final en la zona B.

El Millonario está algo más tranquilo porque un empate le da el pasaporte, pero además puede ganar el grupo A. Hoy está abajo de Argentinos y Barracas, que se enfrentarán en La Paternal, y si de diferencia de gol se trata, no hay nadie como el equipo de Martín Demichelis, con un cómodo +14.

La combinación de resultados entre los partidos de hoy y mañana le da paso a cuatro opciones «superclásicas» en la primera etapa de la llave, con el G8 armado.

Las cuatro opciones

River 1°-Boca 4°

1) River le gana a Instituto

2) Empatan Argentinos-Barracas

3) Si hay un ganador en Lanús-Estudiantes

4) Defensa le gana a Newell’s

5) Boca le gana a Godoy Cruz

River 1°-Boca 4°

1) River le gana a Instituto

2) Empatan Argentinos-Barracas

3) Estudiantes le gana a Lanús

4) Racing no le gana a Belgrano

5) Boca empata con Godoy Cruz

River 2°-Boca 3°

1) Hay un ganador en Argentinos-Barracas

2) River le gana a Instituto

3) Boca le gana a Godoy Cruz

4) Hay un ganador en Estudiantes-Lanús

5) No debe ganar Defensa.

River 3°-Boca 2°

1) Empatan Argentinos-Barracas

2) Empata River

3) No gana Talleres

4) Boca gana por 2 goles de diferencia

5) Estudiantes no pierde con Lanús

6) Defensa no le gana a Newell’s

Info: Gustavo Berlingieri (TyC Sports)